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美股最錢線/剛轉多頭 大摩空頭再示警

財經新聞組／綜合報導

才剛放棄空頭立場沒有太久，華爾街最出名的空頭分析師、摩根史坦利投資長威爾森(Michael Wilson)表示，美股成敗關鍵就在就業市場。

他警告，美國就業市場任何突然的疲軟都可能引發美股出現實質性的回跌。這也是自他上個月「空頭轉多頭」以來首次發出的警告。

威爾森調高史坦普500指數未來12個月目標水準；預計史指到2025年6月將上漲2%，而先前認為該指數將下跌15%。

根據威爾森的說法，如果新增勞動力數據開始下降，將消除美國經濟軟著陸的可能性，並可能促使聯準會降息。但由於目前股市的上漲是由對「金髮姑娘」經濟的期待所推動，足以導致美股下跌10%。

他說，「讓成長變成恐慌或潛在的衰退恐懼的關鍵因素是什麼？」「就是勞動市場。」

他進一步指出，如果非農業就業人數降至10萬人以下，或失業率超過4.3%，經濟放緩就會很明顯。不過可以確定的是，這兩個數據中至少有一個距離威爾森的門檻還很遠：5月新增就業人數飆升至27.2萬人，超過一般預期。

但裂痕已經開始出現，5月失業率意外升至4%，表面之下的招募趨勢顯示出複雜的訊號。

威爾森在最近的報告中說，這對美股投資人來說很重要，因為市場已經變得更加關注經濟成長的軌跡，而不是通膨和利率走向。他表示，出於這個原因，目前股市在高位僵持是很合理的，因為投資人正在買進高品質的成長股。

他補充指出，「問題是：現在這些特定股票的本益比是否過高？我認為，如果能實現完美的軟著陸，而且很平穩，那就沒問題。但如果出現任何偏差，那就會是一個問題。」

最後，威爾森強調，就業市場風險不會在今天發生，但可能在第3或第4季成為風險。一旦發生，遭殃的將不僅僅是目前領漲的科技股。（財經新聞組）

就業 美股 投資

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