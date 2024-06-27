FAA發13架757-200適航令

美國聯邦航空管理局(FAA)表示，由於報告指出廁所服務面板內部和周圍的結構出現裂紋，因此正在對13架在美註冊的波音757-200飛機檢討新的適航令。適航令是FAA發布具有法律效力的法規，重點在糾正產品的不安全狀況。FAA表示，盥洗室服務面板檢修盤、機身蒙皮以及服務面板的縱梁22附件中的應力集中過高，導致疲勞開裂。如果不解決這個問題，可能會導致飛行中減壓並降低飛機的結構完整性。

5月原油進口量創近2年新高

為迎接夏季駕駛季節，美國煉油廠從加拿大和拉丁美洲採購重質原油加工成燃料，美國上月原油進口量升至近2年高點。船舶追蹤服務Kpler的數據顯示，5月原油進口量升至每日310萬桶，為2022年7月以來的最高水準。本月至今進口量依然強勁，約為每日290萬桶。美國能源情報署(EIA)的數據顯示，截至6月14日當周，燃料需求仍不熅不火，汽油產品供應量為每日910萬桶，略低於10年季節性平均。美國餾分燃料油產品供應量約為每日370萬桶，比季節性平均低約3%。

氣囊問題 豐田 福斯發召回令

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，豐田汽車將在美國召回14萬5254輛車，因側簾式安全氣囊可能無法正常展開。此次召回影響某些2024年SUV和混合動力車，如Toyota Grand Highlander、Grand Highlander Hybrid、Lexus TX350、TX500 Hybrid和TX550 Hybrid+。由於線路故障可能導致前座乘客安全氣囊在有人乘坐時無法啟動，福斯汽車在美國召回超過27.1萬輛汽車。此次召回影響福斯汽車某些2021-2024年式Atlas和2020-2024年款Atlas Cross Sport車輛；這些車款的乘客檢測 系統(PODS)可能會出現接線故障，並影響前排乘客安全氣囊。

傳博世集團擬收購惠而浦

三位知情人士透露，德國 工程集團博世(Robert Bosch GmbH)正在考慮收購美國家電製造商惠而浦，以提升在白色家電市場的地位。消息人士指出，博世一直在與潛在顧問討論向惠而浦提出收購要約的可能性；惠而浦的市值約為48億元。目前尚不確定是否會提出報價。