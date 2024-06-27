我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

招手中國遊客 舊金山旅遊行銷打出「網紅牌」

洛81歲婦被騙7度匯出所有積蓄 銀行未阻止

財經簡訊

財經新聞組／整理

FAA發13架757-200適航令

美國聯邦航空管理局(FAA)表示，由於報告指出廁所服務面板內部和周圍的結構出現裂紋，因此正在對13架在美註冊的波音757-200飛機檢討新的適航令。適航令是FAA發布具有法律效力的法規，重點在糾正產品的不安全狀況。FAA表示，盥洗室服務面板檢修盤、機身蒙皮以及服務面板的縱梁22附件中的應力集中過高，導致疲勞開裂。如果不解決這個問題，可能會導致飛行中減壓並降低飛機的結構完整性。

5月原油進口量創近2年新高

為迎接夏季駕駛季節，美國煉油廠從加拿大和拉丁美洲採購重質原油加工成燃料，美國上月原油進口量升至近2年高點。船舶追蹤服務Kpler的數據顯示，5月原油進口量升至每日310萬桶，為2022年7月以來的最高水準。本月至今進口量依然強勁，約為每日290萬桶。美國能源情報署(EIA)的數據顯示，截至6月14日當周，燃料需求仍不熅不火，汽油產品供應量為每日910萬桶，略低於10年季節性平均。美國餾分燃料油產品供應量約為每日370萬桶，比季節性平均低約3%。

氣囊問題 豐田福斯發召回令

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，豐田汽車將在美國召回14萬5254輛車，因側簾式安全氣囊可能無法正常展開。此次召回影響某些2024年SUV和混合動力車，如Toyota Grand Highlander、Grand Highlander Hybrid、Lexus TX350、TX500 Hybrid和TX550 Hybrid+。由於線路故障可能導致前座乘客安全氣囊在有人乘坐時無法啟動，福斯汽車在美國召回超過27.1萬輛汽車。此次召回影響福斯汽車某些2021-2024年式Atlas和2020-2024年款Atlas Cross Sport車輛；這些車款的乘客檢測系統(PODS)可能會出現接線故障，並影響前排乘客安全氣囊。

傳博世集團擬收購惠而浦

三位知情人士透露，德國工程集團博世(Robert Bosch GmbH)正在考慮收購美國家電製造商惠而浦，以提升在白色家電市場的地位。消息人士指出，博世一直在與潛在顧問討論向惠而浦提出收購要約的可能性；惠而浦的市值約為48億元。目前尚不確定是否會提出報價。

豐田 檢測 德國

上一則

投入成本上升… 通用磨坊全年獲利低於預期

下一則

地緣政治緊張+極端天氣 全球糧食爭奪戰蠢蠢欲動

延伸閱讀

專家：川普勝選恐破壞亞洲穩定 朝鮮半島陷擁核化

專家：川普勝選恐破壞亞洲穩定 朝鮮半島陷擁核化
拜登川普將辯論 華郵拋21大哉問 含釐清是否協防台灣

拜登川普將辯論 華郵拋21大哉問 含釐清是否協防台灣
29國環太軍演27日起登場 分析：美與盟友阻中犯台

29國環太軍演27日起登場 分析：美與盟友阻中犯台
澳總理：阿桑吉認罪協議 澳洲多趟赴美秘密任務促成

澳總理：阿桑吉認罪協議 澳洲多趟赴美秘密任務促成

熱門新聞

AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

2024-06-17 22:46
流行樂天后泰勒絲今夏在歐洲的巡迴演唱會，可能帶來所謂的「泰勒絲通膨」（Swiftflation）。歐新社

泰勒絲演唱會登陸歐洲 竟讓「這群人」心慌慌

2024-06-21 09:12
投資人正從技術分析尋找輝達股價觸底價位的蛛絲馬跡。(路透)

Nvidia股價還會再暴跌嗎？分析師說這個價位很關鍵

2024-06-24 21:40
知名放空投資人雷坎德說，特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，預言很快就會大跌，他的目標價是15美元。 （歐新社）

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

2024-06-18 08:10
輝達的「品牌價值」趕不上股價暴衝的速度，排名仍在全球百大之外。(歐新社資料照片)

輝達失色讓出全球市值王 黃仁勳一周出售72萬股

2024-06-24 02:00
輝達執行長黃仁勳對自家晶片分配和裝設的嚴格管控，據傳已惹怒了大客戶微軟。 路透

Nvidia黃仁勳自家晶片管太寬？傳大客戶微軟很不爽

2024-06-20 12:37

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣
川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？

川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？
熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛