西南航空訂位模式變化 第2季調降財測

西南航空因訂位模式變化而調降第2季營收預期。預計第2季每可用座位英里收入(RASM)將較去年下降4%至4.5%；之前預計下降1.5%至3.5%。

該公司還表示，其不含燃料的單位支出將較去年同期增加高達7.5%；之前預計不會有變化。該公司表示運能將增加高達9%，而不是先前預期的持平成長。

西南航空仍預計第2季的營收將創歷史新高。

航空公司的乘客數量創下歷史新高，但成本上升和運能成長對票價和利潤 造成壓力。

西南航空在文件中表示：「本公司每可用座位英里收入預期的降低，主要是由於在這種動態環境下調整營收管理以適應當前訂位模式的複雜性。」

與此同時，達美航空 和聯合航空等其他航空公司同業一直在享受乘客重返國際旅遊的熱潮，並投入巨資讓乘客願意為更寬敞的座位支付更多費用。

西南航空正面臨來自對沖基金Elliott Management的激進股東壓力。該基金要求更換執行長喬丹 (Bob Jordan)和董事長凱利(Gary Kelly)，聲稱該公司表現不佳，需要更換高層。

這家達拉斯航空公司對其領導層表達信心，並重申正在考慮座位分配或高級座位等收入舉措，這將對該公司過去5年大部分時間的簡易獲利模式進行巨大改變。