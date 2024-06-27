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投入成本上升… 通用磨坊全年獲利低於預期

財經新聞組／綜合報導

Cheerios麥片生產商通用磨坊(General Mills)預測全年獲利低於預期，並公布上季銷售額降幅超出預期，原因是對其零食棒和寵物食品的需求下降以及投入成本上升。

該公司還預計其業務的年度美元價值成長將低於其長期預測，導致其股價下跌4%。

這家總部位於明尼蘇達州明尼亞波利斯的公司一直在努力應對銷售下降和零售商削減庫存的問題，同時也面臨來自低價自有品牌的持續競爭；這些品牌一直在蠶食其占率場。

通用磨坊最大營收來源北美零售部門的淨銷售額在截至5月26日當季下降了7%，原因是銷量下降6個百分點。總體而言，本季銷量下降約2個百分點。

同行家樂氏(WK Kellogg)和卡夫亨氏(Kraft Heinz)也聲稱銷量受到壓力：而競爭對手金寶湯(Campbell Soup)則公布了樂觀的上季業績，並由於需求復甦和銷量改善而調升財測。

該公司也受到糖和勞動力等投入成本上升以及供應鏈中斷的壓力。

根據LSEG的數據，通用磨坊預計全年調整後獲利將在下降1%至成長1%之間，而分析師的預期為成長3.7%。

該公司也指出，持續感受到不確定的宏觀經濟環境對核心市場消費者的影響。

該公司上季淨銷售額從一年前的50.3億元降至47.1億元。根據LSEG數據，分析師平均預期銷售額為48.5億元。

調整後，該公司每股獲利1.01元，略高於預期的99分。

寵物 供應鏈 明尼蘇達州

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