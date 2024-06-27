對消費者需求擔憂達6季新高 頂級企業對美國經濟失信心

企業財務長對消費者需求不穩定的擔憂上升，經濟前景充滿不確定性。（美聯社）

沃爾瑪財務長本周警告投資人，第2季將是該零售商今年「最具挑戰性的一季」。他並不是唯一對當前經濟狀況感到有些沮喪、對接下來會發生什麼感到不確定的企業財務長。

根據《CNBC》最新調查，頂級企業財務長對消費者需求不穩定的擔憂達到6季新高；也是2023年初以來首次超過半數財務長將消費者需求視為最大的外在因素。

近幾季財務長對消費者需求的擔憂不斷加劇，這與各行業市場的證據相吻合。連鎖速食店紛紛推出超值菜單，而汽車經銷商則難以消化庫存。54%的財務長將消費者需求視為最大風險，這個比率高於一年前的18%和上季的37%。

這些財務長對消費者的謹慎態度雖然有所提高，但並不罕見。即使如此，他們目前對聯準會 和利率環境的看法並沒有像對消費者的看法那樣出現重大變化。事實上，認為聯準會所做工作「良好」的財務長比率目前已達到歷史最高水準的70%。但與貨幣政策和利率前景相關的其他調查數據則出現一些值得注意的變化。

上季近半數財務長預測10年期公債殖利率 到年底將降至4%以下。現在情況完全改變，近92%預計10年期殖利率到12月31日將保持在4%以上。

隨著市場繼續爭論如何解讀最新通膨數據以及聯準會對數據的看法，接受調查的財務長表示，通膨將在較長時間內保持高點，與最近一季的觀點一致。但現在，約42%受訪財務長表示，要到2026年通膨率才會達到聯準會2%的目標，只有29%認為是2025年上半年。

高達38%的財務長仍預計聯準會在9月降息 ，但緊隨其後的是29%認為2024年不會降息。支持降息仍占多數，與聯準會的觀點一致。

財務長對經濟的整體看法有所下滑，但並不可怕。三分之一的財務長仍然認為未來會出現軟著陸，但這比上季對軟著陸前景感到滿意的48%有所下降。雖然數字下降，但仍較去年調查高出兩倍。54%的財務長表示，今年下半年到2025年下半年，經濟若非陷入衰退就是即將進入衰退。預測道瓊工業指數將出現回調，略低於60%的人表示可能回落至3萬5000點，而不是達到4萬5000點。

雖然現在可能還為時過早，但財務長們並不羞於表態認為誰將在2025年接手這些問題：58%的人認為川普將當選總統。只有12%認為拜登會獲勝，其餘受訪者表示不確定。