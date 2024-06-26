我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成與中交易籌碼？前國安官員揭川普若當選對台策略

讓軍事承包商進烏克蘭工作？外媒曝拜登政府考慮事實上解禁

嘉信：當前美股與2021年熊市前夕 有這些相似之處

編譯陳苓／綜合外電
嘉信理財 （Charles Schwab)）表示，當前美股與2021年有神似之處，或許預告漲勢過度於中少數個股，有回檔風險。（路透）
嘉信理財 （Charles Schwab)）表示，當前美股與2021年有神似之處，或許預告漲勢過度於中少數個股，有回檔風險。（路透）

嘉信理財 （Charles Schwab）表示，當前美股與2021年有神似之處，或許預告漲勢過度於中少數個股，有回檔風險，但其他投銀有不同見解。

Business Insider報導，嘉信首席投資策略師桑德斯（Liz Ann Sonders）在最新的評論中寫道，指數與個股表現不一的狀況日益明顯，兩者分歧日趨極端，是值得關注的風險。

她指出，儘管史坦普500指數今年來屢創新高，站在50日移動平均線上的個股比重，卻逆勢減少。2021年下半年也曾發生過此種狀況，回頭來看，這正確預示，市場無法再支撐指數，釀成2022年的熊市。2022年史坦普500大跌約25%，到2023年才回神。

嘉信表示，史坦普500指數今年來的最大跌幅為5%，但該指數成分股的平均跌幅多達15%。那斯達克綜合指數的情況更嚴重，成分股的中位數跌幅達到38%。上周五（21日）為止，不到10%的史坦普500個股觸及52周高點，而觸及新低的個股來到熊市時期水準。

個股表現疲弱，史坦普500和那斯達克指數卻牛氣沖天，是因漲勢集中在少數個股，尤其是人工智慧（AI）受惠股，導致大盤漲勢未能雨露均霑，多數成分股表現慘淡。

並非所有人都同意嘉信的看法。Yahoo Finance報導，儘管漲勢過度集中於少數個股可能令人憂慮，但有策略師說，此種趨勢對市場來說並非壞事。

貝萊德投資研究所（BlackRock Investment Institute）的博文（ Jean Boivin）說，一小撮科技贏家引領股市漲勢，是AI題材的特色，而非缺陷。他們會持續加碼美股。

史坦普500 投資 那斯達克

上一則

Fed理事庫克樂觀通膨趨緩 或可降息但時點未明

延伸閱讀

輝達早盤反攻 台積ADR跟漲 但美股仍有季末再平衡壓力

輝達早盤反攻 台積ADR跟漲 但美股仍有季末再平衡壓力
美股道瓊早盤漲逾300點 輝達續頹 市值3天內蒸發逾3000億

美股道瓊早盤漲逾300點 輝達續頹 市值3天內蒸發逾3000億
比特幣漲不動 分析師：美股將有夏日修正 輝達要當心

比特幣漲不動 分析師：美股將有夏日修正 輝達要當心
美股受NVIDIA拖累走低 反有助化解投資集中大型股疑慮

美股受NVIDIA拖累走低 反有助化解投資集中大型股疑慮

熱門新聞

AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

2024-06-17 22:46
知名放空投資人雷坎德說，特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，預言很快就會大跌，他的目標價是15美元。 （歐新社）

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

2024-06-18 08:10
流行樂天后泰勒絲今夏在歐洲的巡迴演唱會，可能帶來所謂的「泰勒絲通膨」（Swiftflation）。歐新社

泰勒絲演唱會登陸歐洲 竟讓「這群人」心慌慌

2024-06-21 09:12
最新報告預測，今年百萬美元富豪將成群「逃離」中國、英國及印度。（路透）

富豪遷移潮...有錢人出走中、英 台灣流失人數全球第八

2024-06-19 06:20
輝達的「品牌價值」趕不上股價暴衝的速度，排名仍在全球百大之外。(歐新社資料照片)

輝達失色讓出全球市值王 黃仁勳一周出售72萬股

2024-06-24 02:00
輝達執行長黃仁勳對自家晶片分配和裝設的嚴格管控，據傳已惹怒了大客戶微軟。 路透

Nvidia黃仁勳自家晶片管太寬？傳大客戶微軟很不爽

2024-06-20 12:37

超人氣

更多 >
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
就地假釋利多 華人偷渡客嫁娶美國公民 免回原籍國面談

就地假釋利多 華人偷渡客嫁娶美國公民 免回原籍國面談