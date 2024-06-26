嘉信：當前美股與2021年熊市前夕 有這些相似之處

嘉信理財 （Charles Schwab)）表示，當前美股與2021年有神似之處，或許預告漲勢過度於中少數個股，有回檔風險。（路透）

嘉信理財 （Charles Schwab）表示，當前美股與2021年有神似之處，或許預告漲勢過度於中少數個股，有回檔風險，但其他投銀有不同見解。

Business Insider報導，嘉信首席投資 策略師桑德斯（Liz Ann Sonders）在最新的評論中寫道，指數與個股表現不一的狀況日益明顯，兩者分歧日趨極端，是值得關注的風險。

她指出，儘管史坦普500 指數今年來屢創新高，站在50日移動平均線上的個股比重，卻逆勢減少。2021年下半年也曾發生過此種狀況，回頭來看，這正確預示，市場無法再支撐指數，釀成2022年的熊市。2022年史坦普500大跌約25%，到2023年才回神。

嘉信表示，史坦普500指數今年來的最大跌幅為5%，但該指數成分股的平均跌幅多達15%。那斯達克 綜合指數的情況更嚴重，成分股的中位數跌幅達到38%。上周五（21日）為止，不到10%的史坦普500個股觸及52周高點，而觸及新低的個股來到熊市時期水準。

個股表現疲弱，史坦普500和那斯達克指數卻牛氣沖天，是因漲勢集中在少數個股，尤其是人工智慧（AI）受惠股，導致大盤漲勢未能雨露均霑，多數成分股表現慘淡。

並非所有人都同意嘉信的看法。Yahoo Finance報導，儘管漲勢過度集中於少數個股可能令人憂慮，但有策略師說，此種趨勢對市場來說並非壞事。

貝萊德投資研究所（BlackRock Investment Institute）的博文（ Jean Boivin）說，一小撮科技贏家引領股市漲勢，是AI題材的特色，而非缺陷。他們會持續加碼美股。