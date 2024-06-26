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加強通膨預測力 BIS：各國央行應善用AI監控數據

財經新聞組／綜合報導

國際清算銀行(BIS)表示，各國中央銀行應該擁抱人工智慧(AI)的優點；但強調在設定利率方面，該技術不應取代人類。

在關於快速發展的AI世界的第一份重要報告中，BIS表示，政策制訂者需要利用其巨大的力量來即時監控數據，以「加強」其通膨預測能力。

在新冠疫情和俄羅斯入侵烏克蘭之後，聯準會、歐洲央行和其他主要央行都未能掌握全球通膨飆升的力量，人們急需對此有更多了解。

BIS資深官員史金斯利(Cecilia Skingsley)表示，新的AI模型應該會降低重蹈覆轍的風險，不過它們未經測試的性質以及它們可以產生「幻覺」的事實，意味著它們不應成為制訂利率的機器人。

這位前瑞典央行行長表示，「我們希望由人類來承擔責任。」他指的是借貸成本在社會中發揮的關鍵作用以及判斷的必要性，「所以我真的看不出未來會由AI來設定利率。」

BIS因其成立宗旨而經常被稱為央行中的央行，當前已有8個有關AI的研究項目正在進行中。

其研究主管兼資深經濟顧問申鉉松(Hyun Song Shin)表示，政策制訂者不應將AI視為「神奇的東西」；但也表示，它可以幫助大海撈針並發現金融體系的漏洞。

該技術也可能從根本上重塑勞動市場，影響生產力和經濟成長。廣泛採用可以使企業更快地調整價格，以應對宏觀經濟變化以及對通貨膨脹的影響。

BIS警告，AI還會帶來風險，例如新型網路攻擊，並可能放大現有風險，例如羊群效應、銀行擠兌和金融資產拋售等。

AI 央行 利率

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