亞馬遜Prime Day再推「僅限邀請」優惠 7.16連二天舉行

亞馬遜 今年Prime Day將於7月16日至17日回歸。

與往年一樣，亞馬遜表示，此次活動將提供數百萬筆優惠，「在整個活動的特定時段，每五分鐘就會有新的折扣」。該公司將再次提供僅限邀請的優惠，Prime訂閱俱樂部的會員可以申請邀請，以獲得通常很快就會售罄的商品折扣。去年，它首次為Prime會員推出僅限邀請的優惠。

亞馬遜於2015年推出Prime Day，專門為其主要訂閱方案的會員提供折扣。Prime費用為每年139元，包括快速送貨和訪問串流服務等福利。這些折扣優惠的部分目的是吸引新的Prime訂閱用戶，推廣亞馬遜的產品和服務，並在通常購物較慢的時期提振銷售。

該活動也是其他零售商的一大收入驅動力，它們經常在亞馬遜的Prime Day前後舉辦競爭性活動。沃爾瑪 25日也宣布其自有的「沃爾瑪特惠」活動，將於7月8日至7月11日期間舉行。目標百貨 (Target)、科爾百貨 (Kohl's) 和百思買(Best Buy)都推出類似的活動。

Adobe Analytics的數據顯示，去年亞馬遜Prime Day活動期間美國線上銷售額達到創紀錄的127億元，超過2022年的119億元。亞馬遜表示，在去年為期兩天的折扣活動中，總計售出3.75億件商品，高於2022年售出的3億件。