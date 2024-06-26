我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024環太軍演將登場 「擊沉」演習瞄準中國兩棲攻擊艦？

天后泰勒絲曾住過 加州最貴民宿1晚可租普通公寓1年

亞馬遜Prime Day再推「僅限邀請」優惠 7.16連二天舉行

財經新聞組／綜合報導

亞馬遜今年Prime Day將於7月16日至17日回歸。

與往年一樣，亞馬遜表示，此次活動將提供數百萬筆優惠，「在整個活動的特定時段，每五分鐘就會有新的折扣」。該公司將再次提供僅限邀請的優惠，Prime訂閱俱樂部的會員可以申請邀請，以獲得通常很快就會售罄的商品折扣。去年，它首次為Prime會員推出僅限邀請的優惠。

亞馬遜於2015年推出Prime Day，專門為其主要訂閱方案的會員提供折扣。Prime費用為每年139元，包括快速送貨和訪問串流服務等福利。這些折扣優惠的部分目的是吸引新的Prime訂閱用戶，推廣亞馬遜的產品和服務，並在通常購物較慢的時期提振銷售。

該活動也是其他零售商的一大收入驅動力，它們經常在亞馬遜的Prime Day前後舉辦競爭性活動。沃爾瑪25日也宣布其自有的「沃爾瑪特惠」活動，將於7月8日至7月11日期間舉行。目標百貨(Target)、科爾百貨 (Kohl's) 和百思買(Best Buy)都推出類似的活動。

Adobe Analytics的數據顯示，去年亞馬遜Prime Day活動期間美國線上銷售額達到創紀錄的127億元，超過2022年的119億元。亞馬遜表示，在去年為期兩天的折扣活動中，總計售出3.75億件商品，高於2022年售出的3億件。

亞馬遜 沃爾瑪 目標百貨

上一則

美股最錢線／輝達蒸發4300億 但不像思科、英特爾

下一則

德拉瓦州修法 允許大股東權力高於董事會

延伸閱讀

把夜晚的庭院變得溫馨明亮 48呎戶外燈串2.4萬人說讚

把夜晚的庭院變得溫馨明亮 48呎戶外燈串2.4萬人說讚
西夏一周╱亞馬遜新紙包裝 取代150億個塑膠充氣袋

西夏一周╱亞馬遜新紙包裝 取代150億個塑膠充氣袋
紙本書不死…亞馬遜內部數據顯示 實體書銷量遠勝電子書

紙本書不死…亞馬遜內部數據顯示 實體書銷量遠勝電子書
亞馬遜Alexa十年來首度改版 將加入生成式AI功能

亞馬遜Alexa十年來首度改版 將加入生成式AI功能

熱門新聞

AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

2024-06-17 22:46
知名放空投資人雷坎德說，特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，預言很快就會大跌，他的目標價是15美元。 （歐新社）

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

2024-06-18 08:10
流行樂天后泰勒絲今夏在歐洲的巡迴演唱會，可能帶來所謂的「泰勒絲通膨」（Swiftflation）。歐新社

泰勒絲演唱會登陸歐洲 竟讓「這群人」心慌慌

2024-06-21 09:12
最新報告預測，今年百萬美元富豪將成群「逃離」中國、英國及印度。（路透）

富豪遷移潮...有錢人出走中、英 台灣流失人數全球第八

2024-06-19 06:20
輝達的「品牌價值」趕不上股價暴衝的速度，排名仍在全球百大之外。(歐新社資料照片)

輝達失色讓出全球市值王 黃仁勳一周出售72萬股

2024-06-24 02:00
輝達執行長黃仁勳對自家晶片分配和裝設的嚴格管控，據傳已惹怒了大客戶微軟。 路透

Nvidia黃仁勳自家晶片管太寬？傳大客戶微軟很不爽

2024-06-20 12:37

超人氣

更多 >
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？