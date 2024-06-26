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美股最錢線／輝達蒸發4300億 但不像思科、英特爾

財經新聞組／綜合報導

在市值短暫超越微軟和蘋果登頂全球市值第一公司後，輝達股價在隨後3個交易日下跌近13%，市值蒸發4300億元。讓人回想起網路泡沫破裂後，風光一時的思科和英特爾一路暴跌，至今未能完全恢復到泡沫時期的高點。

思科受益於互聯網普及，而輝達則是生成式AI時代的最大贏家，因此，這兩家硬體巨頭經常被拿來比較；每次輝達股價大跌，有關「思科時刻」上演的討論就在業界流行開來。

1990年代末，作為路由器和交換機等網絡基礎設施之王的思科市值大幅飆升，一度成為全球市值最高的公司。其股價在上市後10年間飆升1000多倍，於2000年3月達到80元歷史新高。然而，在網路泡沫破裂後，思科股價一瀉千里，到2002年10月跌至8.6元的低點。如今雖然反彈至47元左右，但仍遠未回到泡沫時期的高峰。

BTIG首席市場技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，輝達股價最近在200日移動均線上方約100%處交易。自1990年以來，市值最高的公司股價在200日移動均線上方最高只到80%；思科在2000年3月就達到這個水平。

除了思科之外，英特爾的相似經歷也令市場擔憂輝達的未來。作為全球半導體巨頭，英特爾股價在2000年8月達到75.89元歷史高點，在經歷網路泡沫破滅後的暴跌、生成式AI帶來的復甦後，目前股價為30.57元，較歷史峰值腰斬。

DataTrek Research聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)將現在的輝達與1990年代的英特爾進行比較，發現輝達的商業模式在「對股票投資人來說重要的每個指標」都「明顯優於」英特爾。

他在最新報告中寫道，輝達在截至2024年1月的財年營收與英特爾在2000年網路泡沫末期經通膨調整後的銷售額基本相同，但輝達今年銷售額將達到1200億元，基本上是2023年的兩倍，不像英特爾2001年時的銷售下滑。

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