歐盟 控微軟 捆綁Teams應用

歐盟反壟斷監管機構指控微軟非法將其聊天和視訊應用Teams與其Office產品捆綁在一起，並表示這家美國科技巨頭最近分拆該套裝組合的作法還不夠，還需要採取更多措施。歐盟委員會發表聲明表示：「微軟將其通訊和協作產品Teams與其Office 365和Microsoft 365企業套件包含的熱門生產力應用程式捆綁在一起，違反了歐盟反壟斷規則。」「委員會初步認為這些變化不足以解決其擔憂，有必要對微軟的行為進行更多改變以恢復競爭。」微軟近幾個月宣布將Teams從Office中分拆出來。

福特將召回逾55萬輛F-150

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，由於可能導致車輛意外降檔至一檔，福特汽車將在美國召回55萬2188輛2014年款F-150車輛。監管機構表示，無論車速如何，變速箱輸出軸速度感應器和動力總成控制模組之間的訊號損失都可能導致降檔，並導致車輛失控。作為補救措施，經銷商將免費更新動力總成控制模組軟體。

特斯拉 召回逾萬輛Cybertruck

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，特斯拉將召回1萬1688輛Cybertruck電動皮卡，因為擋風玻璃雨刷故障可能會降低能見度，增加撞車風險。NHTSA另一份通知指出，這家電動車製造商還召回了1萬1383輛這款電動皮卡車，因為行李箱中的裝飾件可能安裝不當，可能會鬆動，給後方駕駛人造成道路危險。該公司於4月召回近4000輛Cybertruck，以修復可能鬆動並卡在內飾中的油門踏板墊。這次召回是該款車型的最新挫折，該車型預計將於明年開始量產。

Fed鮑曼對升息持開放態度

聯準會理事鮑曼(Michelle Bowman)表示，現在還不是開始降息的時機；並補充說，如果通膨不回落，她對升息持開放態度。鮑曼在倫敦演講的書面稿中表示：「如果即將公佈的數據顯示通膨持續向我們2%的目標邁進，那麼最終將適當逐步降低聯邦基金利率，以防止貨幣政策變得過度限制。」「然而，我們還沒有達到適當降低政策利率的地步。」大多數政策制訂者最近幾周表示，雖然仍然預計通膨將回到聯準會2%的目標，但他們需要更多證據。