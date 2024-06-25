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OpenAI宣布延後一個月推出語音助理功能 處理安全問題

編譯葉亭均／綜合外電
OpenAI宣布延後推出備受各界期待的ChatGP語音助理功能。(美聯社)
OpenAI宣布延後推出備受各界期待的ChatGP語音助理功能。(美聯社)

OpenAI周二（25日）宣布延後推出備受各界期待的ChatGP語音助理功能，原因是要確保能夠安全地、有效地處理數百萬用戶的提示請求。

這家AI新創公司在5月的產品發表會展示了GPT-4o的語音助理功能，而GPT-4o是其聊天機器人GPT-4模型的升級版本，能夠更好地即時處理文字、音源與圖像。在最新的聲明中，OpenAI表示原本要在6月底向一小群付費的ChatGPT Plus訂用戶推出語音功能，但決定還需要再多一個月才能「達到推出的門檻」。

OpenAI表示：「我們正在改善模型偵測和拒絕特定內容的能力。我們也在努力改善用戶體驗，並且讓我們的基礎設施能擴大應付數百萬人，同時維持即時回應。」

這次的延後代表OpenAI可能面臨一次挫折，時值這家新創正努力維持在AI領域的領先地位。該公司去年已經推出ChatGPT一款有限的版本來回應用戶，不過最新的功能速度更快、還具有強大影像辨識功能，會讓聊天機器人更好用、更能與對話者互動。

在5月的發表會上，OpenAI的員工展示出ChatGPT幾乎即時回應使用者請求，包括利用智慧手機的相機鏡頭，解決一道寫在紙上的數學問題。

在周二，OpenAI表示計劃在秋季為所有付費訂戶推出這項與音功能。OpenAI提到，目前也加緊努力，要推出在5月活動時所展示的影音和螢幕分享功能，未來將讓使用者知道這些功能推出的時程。

這也代表，當OpenAI下月向特定付費用戶提供語音選項時，功能較為有限，不如5月發表會時所展示。

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