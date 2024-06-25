亞歐塞港、海運旺季提前到來 未來幾個月貨櫃運價續看漲

美國進口商擔心，貨櫃運價未來幾個月可能繼續走高。（路透）

紅海航線動盪引發的亞洲塞港問題，正大幅推升運價，美國進口商擔心未來幾個月可能繼續走高，邁向新冠疫情 爆發初期的高點。

道瓊社報導。由於葉門叛軍青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）對紅海商船的攻擊已實質封鎖蘇伊士運河，迫使船商繞道，在新加坡 、馬來西亞、南韓及中國外海排隊的貨櫃輪與散裝貨船愈來愈多，西班牙和其他歐洲港口的貨櫃也愈堆愈高，增添零售與製造品物流的複雜度。

美國進出口業者表示，隨著航運業未來幾個月將進入旺季，需求升溫將拉長塞港與延後交貨困境，可能導致近來再度上漲的貨櫃運價，漲到逼近新冠疫情期間水準。在新冠疫情爆發初期，企業搶艙已推升40呎貨櫃的現貨運價超過20,000美元。

相較下，Freightos數據顯示，40呎貨櫃的全球平均運價在14日止當周觸及4,119美元，年比暴漲兩倍多，是2022年9月以來最高。

北卡羅來納州毛線批發商DeSales貿易公司老闆穆瑞（Michael Murray）說，現在貨櫃運價還沒漲到20,000美元，但從亞洲到美東港口的運價已衝到7,000美元，高於正常時期的3,500美元左右。

同時，許多其他因素正增添供應鏈挑戰。由於美國將提高部分中國進口產品的關稅稅率，一些美國進口商正提前拉貨，巴拿馬運河也持續限制船隻通行數量，美國零售商 與製造商也都擔心東岸與墨西哥灣港口碼頭工人威脅10月可能發動罷工。

航運專家指出，若進口商提前進貨以避免今年稍後成本升高、交貨進一步延遲，塞港問題可能惡化。倫敦Braemer貨櫃航運分析師羅齊（Jonathan Roach）說，隨著託運人提前進貨，貨物需求暴增，若航運訂單積壓惡化，又會加劇提前進貨潮，使情勢每況愈下。

海運旺季提前到來

航商初期還能因應船舶繞道好望角，但隨著零售商和製造商加碼下單、帶動海運旺季提前到來，全球航運網5月開始面臨壓力，非洲周遭繞道船舶的船期延誤，導致航商取消部分航行服務，分配船隻到其他港口以補上服務落差，並導致貨櫃滯留在部分港口，中國等出口重鎮則貨櫃短缺。

新加坡港已「船滿為患」，等待停泊時間拉長，成本也增加。標普全球財智（S&P Global Market Intelligence）的港口績效數據顯示，從4月中到6月中，船舶留在新加坡港口的平均時間已拉長15%到將近40天。

同時，經紀商、港口營運商和船東都說，西班牙巴塞隆納港與比利時安特衛普港（Antwerp）近幾周也已嚴重塞港，因為船舶跳過希臘比雷埃夫斯（Piraeus）與法國馬賽等配送樞紐，沿著歐洲的大西洋海岸線航行。

部分港口的貨櫃輪租賃費用也一飛衝天。Container xChange指出，5月新加坡一艘貨櫃輪的平均價格已比去年10月（胡塞攻擊紅海商船前）大漲26%，5月從上海租賃貨櫃、以運往洛杉磯和長堤的價格，也約比去年11月底漲一倍。

赫伯羅德（Hapag-Lloyd）發言人首席霍普特（Nils Haupt）則說，在加薩衝突化解、船舶重返紅海後，貿易流動終將回歸常態，船運費率將下滑，因為海上仍有許多額外運能。