華爾街大銀行的勝利 傳Fed擬放寬銀行資本改革方案

美國聯準會（Fed）主席鮑爾。 （美聯社）

彭博資訊引述知情人士報導，美國聯準會 （Fed）已經向美國其他金融監管機構提出了一份長達三頁的文件，文件涉及銀行資本可能的改革方案，一旦落實，將顯著減輕華爾街 銀行的負擔。

要求匿名的消息來源表示，Fed這份文件提議修訂的幾個關鍵部分，會對擁有大量交易業務的大型銀行產生重大影響。

據了解，在大型銀行必須持有多少額外資本做為緩衝，以利抵禦金融衝擊這方面，聯準會的文件並沒有提供最新的估算。不過知情人士說，初步計算的結果所提議的改變，有可能讓額外資本的增幅只有5%。相較下，一開始的版本，則是要求資本應整體提高16%。

彭博指出，Fed文件展現的政策放鬆，意味著華爾街銀行的勝利。華爾街各大銀行自去年7月提高資本要求的提案一出，就展開了非常積極的遊說活動。如果提案獲得大幅修訂，將更有可能實現聯準會主席鮑爾 希望此案可獲得理事會廣泛支持的目標。

兩位由共和黨任命的聯準會理事先前就曾表示，最初的版本可能會提高貸款成本，影響經濟，並使美國的銀行在與國際對手競爭中處於弱勢。

鮑爾今年策稍早暗示此資本要求提案進行「廣泛而實質性的修改」。被視為是此案初版設計者的聯準會副主席巴爾（Michael Barr）後來也有同樣的說法。

消息人士透露，相關官員仍在討論修改後的提案，目前尚未達成協議，而且不清楚官員們能否在11月總統大選前正式通過經修訂後的版本。巴爾已與美國聯邦存款保險公司（FDIC）以及美國貨幣監理局（OCC）主管官員會晤，商討資本增幅縮減問題。

部分了解討論進度的人士說，OCC和FDIC的主要官員基本上對放寬「市場風險」所應準備資本的要求持開放態度，但私下表示他們將反對任何他們看起來認為過低的增資要求。

彭博向聯準會查證時，聯準會發言人說，聯準會尚未就時間、程序或實質內容做出任何決定。他強調，聯準會並非只看某個特定的區間，而是關心可能的調整將會帶來的實質影響。FDIC和OCC則是不予置評。

聯準會所擬的這項美國銀行資本改革方案，主要是為因應「巴塞爾資本協定III」（Basel Ⅲ），估算銀行面對潛在的「市場風險」時該擁有的資本水準。