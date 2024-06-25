舊金山聯準銀行總裁戴利：打通膨 仍需較高的利率

舊金山聯準銀行總裁戴利周一發表講話時說，打通膨仍需較高的利率。（路透）

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）認為，要減緩美國經濟的需求和通膨，仍需較高的利率 。她表示，聯準會 已經做好準備，可提振疲軟的勞動市場，並因應持續高於目標區間的通膨，但目前哪種情況更可能發生還不明朗。

戴利周一在加州聯邦俱樂部世界事務會議（Commonwealth Club World Affairs of California）發表講話時說，目前，利率不會有任何變化，「今年迄今，通膨數據反覆無常並沒有激發聯準會對降低通膨的信心。儘管最近的讀數顯示通膨放緩令人鼓舞，但很難確知經濟是否真的走上物價穩定的軌道」。

自2018年起領導舊金山聯準銀行的戴利今年對貨幣政策有投票權。

年通膨率，依聯準會青睞指標個人消費支出物價指數（PCE）來看，由2022年峰值的逾7%降到去年第4季的不足3%。此後該指數停滯不前，4月PCE較一年前高2.7%，5月數據將於周五公布。

戴利將2023年下半年通膨下降大致歸因於供應面因素，包括供應鏈 改善和勞動力增長。今年，她認為較高的利率開始影響需求，使通膨放緩。她說，「隨需求放緩，勞動市場也在放緩。不過，目前為止，相較於通膨率下降，失業率僅溫和上升」。

戴利表示，在2024年剩下的時間裡，來自供應面因素的助力可能減少。供應鏈已大致從疫情期中斷中恢復過來，美國的勞動參與率也幾乎恢復先前水準。但「要使通膨率降到目標區間，可能加強抑制需求，而非改善供應」。

需求進一步放緩可能意味勞動市場出現更明顯的疲軟。這可能帶來更高的失業率。雇主未來想緊縮開支，不僅需要調整職缺，還需減少實際職位。她說：「通膨不是當下醉臨的唯一風險。在我們努力達標之際，必須同時注意通膨和充分就業這兩大使命」。

自2023年7月以來，聯邦公開市場委員會（FOMC）一直將聯邦資金利率目標維持在5.25%至5.5%之間。利率期貨市場周一的定價暗示，FOMC在9月會議降息1碼的可能性接近70%，年底前降息兩次的可能性最大。