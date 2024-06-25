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美股最錢線/科技股暫休息 價值股將接棒

財經新聞組／綜合報導

美國大型科技股的強勁漲勢可能會稍作休息，代表今年以來表現不熅不火的其他類股出現希望，小型股和金融、工業等價值股的市場落後者可能看來很便宜。

數據顯示，即使史坦普500指數今年以來上漲14.6%，但大部分漲幅都集中在資訊科技和通信類股，這兩個類股今年分別上漲28.2%和24.3%。與此同時，其他類股表現則較為低迷；表現排名第三的公用事業類股今年來只上漲了9.5%。

許多投資人認為，由於大型科技股強勁的收益和對人工智慧(AI)革命性潛力的興奮情緒，大型科技股的長期前景是堅實的。然而，包括輝達在內的這些大型科技股股價今年以來的大幅上漲引發人們對漲勢可能過熱的擔憂。

Tallbacken Capital Advisors執行長波維斯(Michael Purves)表示：「輝達就像一艘火箭。當事態如此迅速發展時，你肯定不想成為最後一個跳船的人。」「人們希望投資這次股市反彈。如果他們賣出輝達股票，最可能買入的是價值股和周期股。」

從大型科技股向其他類股輪轉可能會緩解最近幾周出現對股市集中度的擔憂，因為市場漲勢再次縮小到少數幾家公司。數據顯示，史指今年以來超過14%的總回報中約有60%是由輝達、微軟、Meta Platforms、谷歌和亞馬遜這五家公司推動的。

值得注意的是，過去一周出現大型科技股漲勢「熄火」的跡象。輝達股價較20日峰值下跌逾10%；上周累計下跌逾4%，而史指上漲不到1%。

波維斯指出，從幾個指標來看，科技股似乎漲過頭了。他表示，衡量美股六大個股價格變化速度和幅度的「Mag 6」指數的相對強弱指標(RSI)正處於歷史最高水平。此外，自6月初以來，那斯達克100指數與史指等權重指數之間的價格比已經上漲了9%。（財經新聞組）

輝達 投資 那斯達克

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