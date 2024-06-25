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科技、通訊股帶動 美股將創1976年來大選最佳漲勢

財經新聞組／綜合報導

今年是美國總統大選年，美股今年來漲勢令人印象深刻。FactSet數據顯示，史坦普500指數今年來累計上漲14.5%，主要是由科技類股和通訊服務類股帶動；前者上漲28.7%，後者上漲24.8%。

道瓊市場數據公司指出，史指可望創下1976年以來總統大選年的最佳上半年表現，同時也是大選年史上第二佳全年表現。

分析人士指出，美國通膨及經濟成長問題，可能是接下來影響美股漲勢的關鍵因素。若通膨降溫及經濟成長疲軟，將可能刺激聯準會加速降息步伐，進而有利美股。

對於通膨問題，US Bank投資總監諾雷(William Northey)說，通膨和經濟成長數據將影響聯準會今年降息的時機和幅度。雖然聯準會預測今年下半年只會降息一次，但根據CME FedWatch Tool的聯邦基金利率期貨交易定價顯示，聯準會預計從9月開始降息2次。

28日即將公布5月個人消費支出(PCE)物價指數，將成為觀察通膨的關鍵數據。D.A. Davidson財富管理研究主管拉甘(James Ragan)預計，5月PCE數據可能會證實通膨正在降溫，本月稍早公布的CPI數據已經證實了這一點。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)預計，若5月核心PCE通膨數據低於上月，這對股市來說可能是個好兆頭；通膨的降溫減少了聯準會降息的阻力。

拉甘指出，除了通膨數據外，經濟成長數據也是左右美股漲勢的另一個大焦點，因為市場預計美國第2季GDP成長將放緩，但仍將維持積極態勢。如果GDP數據較為疲軟，對市場未必是壞事，因為這可能刺激聯準會加快降息腳步。

他也補充指出，「如果經濟實現軟著陸並保持積極態勢，就應該仔細觀察能源、金融、材料和工業等周期性產業；如果它們開始有更好的表現，意味著美股將迎來更持續的反彈。」

降息 聯準會 美股

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