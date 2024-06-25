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北美數千家汽車商軟體遭駭 改採手動接單

財經新聞組／綜合報導

北美汽車經銷商繼續應對上周因軟體公司遭受網攻而引發的重大中斷。為美加數千家汽車經銷商提供軟體的CDK Global上周連續遭受網攻，導致業務中斷，影響營運。

對於購車者來說，這代表經銷商交車延誤或訂單改用手寫。目前還看不到立即結束的時間，CDK表示預計恢復過程需要「好幾天」才能完成。

市值40億元的汽車零售商Group 1 Automotive Inc.表示，它將繼續使用「替代方式」向客戶銷售汽車。

CDK在19日遭遇連續的網路攻擊。發言人麗莎芬尼表示，出於謹慎考慮，該公司關閉了所有系統。

該事件具有勒索軟體攻擊的所有特徵，包括要求支付贖金才能存取加密檔案。但CDK拒絕置評，既未承認也沒有否認是否收到贖金要求。

包括Stellantis、福特和BMW在內的幾家主要汽車公司上周證實，CDK中斷影響了它們一些經銷商，但銷售業務仍在繼續。

Stellantis發言人上周表示，許多經銷商已轉向手動流程來為客戶提供服務；包括手寫訂單。

福特發言人補充說，系統中斷可能會「給一些經銷商和一些客戶帶來一些延誤和不便」。然而，許多福特和林肯客戶仍然透過經銷商使用的替代方式獲得銷售和服務支援。

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