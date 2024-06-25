壓力測試後 「股東返利」美銀行將轉趨保守

聯準會壓力測試結果即將公布，大型銀行最受矚目。（路透）

分析師表示，預計美國大型銀行將在本周的聯準會 壓力測試期間展現出們擁有充足資本來應對任何動盪，但在經濟和監管不確定性的情況下，它們將在投資 人支出方面持保守態度。

聯準會26日將發布年度銀行「壓力測試」結果。該測試評估銀行需要多少現金來抵禦嚴重的經濟衰退，以及可以透過股利和股票回購向投資人返還多少資金。

隨著今年更多中型銀行加入測試，測試結果將為這些銀行的健康狀況提供最新見解。

銀行業者將對配息持謹慎態度，因為巨額股利和回購可能會損害銀行關於額外資本需求將阻礙其放貸能源的論點。

Raymond James分析師米爾斯(Ed Mills)表示：「向股東返還資本可能會有所增加，但由於資本規範尚未最終確定，預計增幅不大。」

今年有32家貸款機構接受測試。華爾街巨頭摩根大通、花旗集團、美國商銀、高盛 、富國銀行和摩根史坦利通常最受關注。

Keefe, Bruyette & Woods分析師表示，花旗和高盛以及規模較小的銀行M&T銀行由於資產負債表組合的變化，預計將表現良好。

由於投資人對地區性銀行的不安情緒揮之不去，Citizens、KeyCorp和Truist等中型銀行也可能成為關注的焦點。Discover Financial Services也將受到關注，該公司的法規問題使其成為收購目標。

近年來，銀行業表現良好，不過有些批評者聲稱測試過於簡單。例如，2023年銀行倒閉後，聯準會就因沒有調查銀行承受更高利率的能力而受到批評。

分析師預計，所有32家銀行的資本將超過監管最低限額。去年，聯準會發現接受測試的23家銀行在嚴重的經濟衰退中將遭受總計5410億元的損失，但它們的資本仍超過聯準會規定要求的2倍以上。