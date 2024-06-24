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彭博：蘋果和Meta洽談AI合作早在幾個月前即告吹

編譯劉忠勇／綜合外電
彭博報導，蘋果決定不和Meta進入正式討論，原因之一是蘋果認為Meta的隱私措施不夠嚴格。(美聯社)
彭博報導，蘋果決定不和Meta進入正式討論，原因之一是蘋果認為Meta的隱私措施不夠嚴格。(美聯社)

彭博引述知情人士報導，蘋果（Apple）早在幾個月前便已拒絕Meta所提將Llama 聊天機器人整合到iPhone的合作案。

知情人士告訴彭博，這兩家公司並未就使用Llama聊天機器人談到AI合作事宜，僅在3月有過短暫對談，雙方並未正式討論到合作夥伴關係，蘋果也無意整合Llama。

彭博報導，蘋果同時也和OpenAI和Alphabet接洽，最後分別敲定採用ChatGPT和Gemini。蘋果已於本月宣布整合ChatGPT的協議，並表示將來會提供Gemini。

知情人士透露，蘋果決定不和Meta進入正式討論，原因之一是蘋果認為Meta的隱私措施不夠嚴格。蘋果多年來一直批評Meta的技術，將Llama整合到iPhone等於是自打嘴巴。

蘋果認為ChatGPT是一個更優秀的選擇。至於Google本來就是蘋果Safari網頁瀏覽器的搜尋合作夥伴，因此未來Gemini的協議也將基於這一層關係。

蘋果和Meta發言人對此均不願置評。華爾街日報周日先有報導，兩家公司正洽談建立AI合作關係。

蘋果的聊天機器人技術不如競爭對手先進，也促使蘋果尋求合作夥伴。蘋果認為，客戶會希望根據需求在不同的聊天機器人之間切換，就像他們可能在Google和微軟的Bing之間來搜尋一樣。

知情人士也表示，蘋果繼續接洽AI新創公司Anthropic，最後可能將該公司的聊天機器人納為選項。

目前和OpenAI的協議不涉及資金交易，蘋果將允許付費ChatGPT客戶在iOS作業系統內使用訂閱服務。如此可為OpenAI創造收入，其中一部分可能以App Store佣金的形式流向蘋果。

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