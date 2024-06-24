Nvidia股價還會再暴跌嗎？分析師說這個價位很關鍵

投資人正從技術分析尋找輝達股價觸底價位的蛛絲馬跡。(路透)

輝達 （Nvidia）在上周短暫登上全球市值最大企業的寶座後，股價近三個交易日累計重挫13%，市值蒸發4,300億美元，現在投資 人正從技術分析尋找觸底價位的蛛絲馬跡。

Kingsview Partners首席技術分析師多邁耶表示，輝達股價突然轉折，透露出一些投降的味道，「在包括分割股票、成為市值最大公司等一連串好消息之後發生（大跌），令人擔憂」。多邁耶認為短期支撐水準大約在每股115美元，下一個重要支撐水準是100美元。

輝達股價24日收盤6.7%至每股118.11美元。

輝達股價若在115美元區域，會接近一個關鍵的費波那契回撤（Fibonacci retracement）水準。技術分析師利用這項工具來為股票和其他資產尋找支撐或阻力線。雖然技術分析不必然精確，卻為投資人提供了有用的藍圖。

Oppenheimer技術分析部門主管沃爾德（Ari Wald）認為，對於輝達來說，長期趨勢比任何特定水準更重要，而且輝達仍在大約101美元的50日移動平均值之上交易，也維持在92美元的100天移動平均水準之上，代表股價依然強勢。

沃爾德說：「通常主要頂部是個過程，會有數輪的買賣，接著價格動能變得緩慢，失守重要關鍵水準。我們還沒見到像這樣的情況發生。這只是輝達交易的方式。」雖然沃爾德和多邁耶一樣，相信輝達長期趨勢無損，但他也留意100美元的水準。

Granite財富管理公司首席技術策略師薩羅表示：「對於一檔像是輝達這樣上漲趨勢的股票來說，跌破第一個支撐水準並不令人擔憂。」不過，他說如果跌破100美元，就會引發疑慮。

薩羅表示：「那或許不會產生長期影響，但代表你應該要有耐心，尤其是在市場可能動盪，在我們等待美國大選和聯準會評估利率 之際有下跌偏見的時候。」