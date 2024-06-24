輝達失色讓出全球市值王 黃仁勳一周出售72萬股

輝達的「品牌價值」趕不上股價暴衝的速度，排名仍在全球百大之外。(歐新社資料照片)

輝達 （Nvidia）在20、21日兩天合計重挫6.7%，拱手讓出全球市值王頭銜。專家認為，輝達股價高檔拉回為正常現象。另一方面，監管文件顯示，執行長黃仁勳 按預定計畫，上周出售了72萬股股票，總值9,646萬美元。

輝達過去兩天市值蒸發逾2,200億美元，21日市值降至約3.1兆美元，低於微軟的3.3兆美元、蘋果的3.2兆美元，落居美股三哥。

交易員說，過去兩天的拋售並非基本面因素引發，但凸顯出輝達股價一飛衝天，光是過去一年就急升近200%，漲勢容易突然回檔。 AJ Bell投資 總監莫德指出：「這只是股市的正常波動，規模這麼大的公司，市值可能增減數億美元、甚至數十億美元，輝達本身沒有問題。」

與此同時，據輝達提交給美國證管會（SEC）的文件，黃仁勳在20、21日共賣出24萬股持股，價值3,160萬美元。黃仁勳在13~21日之間，共脫手72萬股股票，進帳9,464萬美元。另外，財務長柯蕾絲也在21日出售10萬股股票，價值1,270萬美元。

先前已有人預料，輝達股價短期內將有震盪。美銀分析師艾爾亞率領的團隊19日發布報告說，輝達股價急遽攀高，容易出現獲利了結，但波動可能是暫時的。美銀重申買進評等，目標價為每股150美元，高於輝達21日收盤價的126.57美元。

儘管輝達股價回檔，多頭仍認為有續漲空間。Melius研究公司分析師21日將輝達目標價從125美元升至160美元，為今年第五度上調，理由是輝達情況優於部分軟體即服務（SaaS）的領導廠商，SaaS業者尚未證明人工智慧有助業務。