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美短債激增不利Fed抗通膨 影響降息時機及幅度

編譯任中原／綜合外電
美國財政部近日提高短期公債發行比重，恐干擾貨幣市場。 （路透資料照片）
美國財政部近日提高短期公債發行比重，恐干擾貨幣市場。 （路透資料照片）

由於美國預算赤字擴大，當局將被迫發行大量短債來取得融資，這會對貨幣市場造成衝擊，並可能迫使聯準會（Fed）提前結束「量化緊縮（QT）」措施，不利於Fed對抗通膨，並影響降息的時機及幅度。

美國國會預算處（CBO）上周指出，美國援助烏克蘭及以色列的計畫，已將本年度（9月底止）財政赤字金額從2月時預估的1.5兆美元，推升到1.9兆美元。

英國金融時報報導，在財政立場鷹派的人士一再警告美國政府支出缺乏約束，難免將推升利率，而且無論是拜登或川普都沒有具體的改善財政計畫。

此外，最近美國財政部提高短期公債發行比重，也可能干擾貨幣市場，並使Fed的對抗通膨行動益發複雜。

摩根大通利率策略主管貝瑞（Jay Barry）指出，財政赤字擴大，使政府必須從現在到本會計年度結束之前的三個月期間內，額外加發1,500億美元債券。他預期大部分新債都是短期的國庫券，債券期限為一天到一年之間。

如此一來，將使未償還國庫券存量從去年底時的5.7兆美元，到今年底時增加至6.2兆美元，創下新高。

阿波羅集團首席經濟學者史各克表示，「這可能使國庫券存量占政府總負債比率上升，引發出由誰購買的問題，這絕對可能使融資市場吃緊」。

隨著財政赤字不斷增加，美國財政部發現愈來愈難以在不推高長期利率的情況下發行長債，於是財政部提高短債發行比重，但分析師警告市場需求可能即將達到極限。而且某些長債的標售額創新高，令經濟學者及分析家懷疑誰會來買這些公債。

貨幣市場基金仍是短期國庫券的大買家；但由於Fed已經一直在縮減資產負債表，使需求不足的憂慮持續升高。

分析師警告，如果大量新國庫券湧入市場，可能破壞Fed的縮表作業。貝瑞表示，「風險在於量化緊縮作業可能比預期更早結束」。

回顧2019年9月所謂的「附買回危機」期間，聯準會不得不介入市場，當時由於欠缺買家，導致隔夜貸款利率短暫飆破10%。

巴克萊銀行全球研究主管拉賈迪亞克沙警告說，美國可能會再次經歷類似2019年9月的那場附買回危機。

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