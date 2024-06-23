輝達「品牌知名度」遠不及市值 排名仍在全球百大之外

輝達的「品牌價值」趕不上股價暴衝的速度，排名仍在全球百大之外。（歐新社）

輝達 （Nvidia）股價自2022年底以來已翻漲近九倍，市值上周更攀抵3.3兆美元，一度超越微軟，榮登美股市值王。但據調查，輝達的「品牌知名度」卻趕不上股價暴衝的速度，排名仍在全球百大之外。

CNBC報導，根據英國品牌顧問公司Interbrand，截至2023年底，蘋果、微軟、亞馬遜和Google名列全球前四大最負盛名品牌，市值也位居全球前五大。市值位居全球前三大的輝達，成立已31年，但其品牌知名度至今仍未擠進包含麥當勞、星巴克、迪士尼和Netflix在內的Interbrand全球百大名單之列。輝達競爭對手英特爾也排在第24名。

輝達股價前所未見的漲勢，幾乎完全是由人工智慧（AI ）熱潮推升對繪圖處理器（GPU）需求所帶動。輝達在AI晶片 市場的市占率超過80%，但主要客戶是少數幾間科技大廠。輝達相對缺少與一般消費者的接觸，也是其品牌知名度遠遜於市值的原因之一。

Interbrand品牌經濟全球總監席佛曼說，「近期才登上全球舞台的輝達，還沒有足夠時間，也沒有特別投入資源在改變或鞏固品牌角色，以保護未來營收」。他並表示，輝達的風險在於，「儘管其市值很高，但品牌實力疲弱將限制其價值」。

但在Kantar BrandZ本月公布的全球百大最有價值品牌中，輝達排名高居第六，比前一次調查進步18名，總體價值也增加178%至約2,020億美元。

多年來，輝達及其GeForce顯示卡與綠色標幟，對想要自行改造電腦、玩最進階遊戲的玩家而言，知名度相當高。至今已售出1.4億台的任天堂Switch遊戲機所使用的晶片就來自輝達，但遊戲晶片如今只是輝達的「副業」，上季營收26億美元，只占銷售總額的10%。

Kantar資深品牌策略師格勞夫斯基說，「對打算大量購買公司內部所需產品的『企業對企業』（B2B）買家而言，輝達的相關性和意義，不輸給蘋果之於購買iPad或Mac的消費者」。但想要買輝達AI晶片的公司或機構，必須經歷大規模的報價和銷售程序，且通常要透過電腦設備公司購買。

儘管如此，輝達的品牌識別度正快速提升。Vanda Research資料顯示，輝達已成為最多散戶投資人持有的股票。Interbrand的資料也指出，輝達的品牌知名度在過去12個月內成長三倍。