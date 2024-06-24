送畢業禮物 該花多少錢？

問：我有親戚和朋友的小孩今年各從小學和大學畢業，請問該送什麼禮物？價值多少比較適當？

答：畢業是重要的人生里程碑，送禮物可表達祝福。至於該送價值多少錢的禮物？因送禮對象的年級和年齡、與您的關係、以及個人預算 而不同。

全國零售聯合會(National Retail Federation, NRF)2024年畢業支出調查發現，34%受訪者今年將為高中或大學畢業生買禮物。預計平均花費116.97美元，52%打算送現金。

量力而為是最高原則，應該在經濟能力範圍內選擇禮物。

專家針對送禮對象的年級提供建議如下：

第一：中小學畢業生

經營播客「你是被狼養大的嗎？」(Were you Raised by Wolves?)的紐約禮儀專家萊頓(Nick Leighton)不建議送兒童和青少年現金，如果能用心根據對畢業生的了解選購適合年齡的物品，格外貼心；他建議選擇與孩子感興趣事物有關的物品，也可以是送禮者本身的愛好，也可選擇一同活動，例如帶他們去郊遊玩樂，讓收禮者知道他們很重要、很特別。

此外，可選擇務實路線，為孩子的高等教育資金盡一份力。

紐約市 Gift of College營運長羅伯茨(Patricia Roberts)說，放一些錢到529大學儲蓄 計畫(529 college savings plan)，簡單又實惠。這類稅收優惠帳戶可為高等教育儲蓄，越早開始越有利；該公司禮卡面額25美元起跳，幾乎人人可負擔；他說，當孩子們知道有人為他們存錢，往往會更加投入學業，對未來樂觀。

第二：高中畢業生

對青少年來說，贈送100元起跳的等值禮物很常見；不過，無論是送禮金或禮卡，若是金額很小，顯得不起眼，還不如仔細研究高中畢業生的熱門禮物，如果選對物品，或許只要25美元就可獨特物品讓收禮者覺得別具意義。

如果實在想不出來要送什麼別具意義的禮物，儘管開口問，很可能會得到收到很多建議，從中挑出預算所能負擔的最佳禮物。

能幫助高中畢業生順利轉換到人生下個階段的物別可能特別有價值。禮儀專家兼Fresh Starts Registery營運長德萊森(Genevieve Dreizen)舉例，假如收禮者上大學將住宿舍，環境難免吵鬧，可送Beats Wireless耳機，價格200美元左右，又酷又可阻隔噪音。

第三：大學和專科學校畢業生

禮品眾籌平台Giftcrowd執行長兼創辦人多尼(Eshed Doni)說，年齡較長的畢業生最需要「錢」，適當送禮金額是100到500美元。

這個階段的畢業生可能面臨學貸債務，收到現金有助於緩解還款重擔。追蹤教育數據的機構Education Data Initiative資料顯示，2023年全美四年制學士學位平均債務為3萬4700美元。

如果只有一小筆錢可贈送，可考慮發起群眾募資，找其他人一起湊錢，合買一份豪華禮物，送禮者壓力小，收禮者又可收到價值不凡的重禮。

送禮的時機也要納入考量。萊頓說，如果應邀參加畢業典禮，理應準備禮物，如果和畢業生很親近更是如此，就如同參加婚禮；通常不用帶禮物到現場，可稍後贈送或寄送。

在典禮當天送禮可能造成不便或惹出麻煩，例如送禮金易遺失。NRF調查發現，35%送禮者選送禮卡，專家建議在不那麼忙碌的時間交到收禮者手上，比較不會在一片混亂中弄丟。

畢業生上台領證書後，可在離開舞台時送上花束，雖然可清楚表達心意，但畢業生接下來必須一路捧著花，有點麻煩，而且花束動輒50美元、甚至更多，而且很可能被不經意留在某個地方，還不如選購花環，戴在他們的脖子上。

萊頓提醒，表達心意固然重要，但要謹慎而為，不要送出不合適或過於華麗昂貴的物品令人難堪。

一旦接獲親朋好友捎來的畢業通知，往往對於是否該送禮物而煩惱不已；萊頓說，發通知者往往期待收到禮物，如果不如預期，難免失望。

話雖如此，萊頓強調，送禮應該出於自願，而不是被強迫，應拒絕被別人的期望左右。專家提醒務必要尊重自己的財務能力，慶祝親人的學業成就並不表示要傷害自己。