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美銀：5大理由 輝達下跌都是買點 還有15%上漲空間

財經新聞組／綜合報導
輝達雖連跌兩日，但分析師認為只要下跌都值得買進。（路透資料照片）
輝達雖連跌兩日，但分析師認為只要下跌都值得買進。（路透資料照片）

今年以來輝達股價飆升了171.5%，本周更一度登上美股市值榜首。雖然21日連續兩日出現回調，但美國商銀認為該股仍代表有吸引力的投資機會；輝達的任何下跌都應被視為買入的機會。

該行分析師艾爾亞(Vivek Arya)在最新報告中寫道，投資人應該繼續看好這家推動人工智慧(AI)榮景的晶片製造商。

艾爾亞表示，「輝達的股價大幅攀升，光是第2季就上漲了50%；同期史坦普500指數上漲4.4%。它雖可能在短期內容易受到獲利了結的影響，但我們認為，任何波動都可能是短暫的。」

在經歷連日上漲後，輝達20日收跌3.54%，將全球市值第一的寶座還給微軟。21日繼續下跌3.22%。

艾爾亞在報告中重申對輝達股票的「買入」評級和150元的目標價，代表該股還有約15%的上漲空間，並列出五大理由說明只要回檔就可進場的理由：

1、生成式AI的硬體周期可能是3-5年，目前只處於第2年。輝達有3000億元的市場可以利用，這大約是該公司今年預期收入的3倍。

2、輝達下一代專用Blackwell AI加速器系統的優勢將於今年稍後顯現，在雲端客戶有穩定的需求。

3、經常性軟體服務通常可以開啟下一階段的成長，同時加強其與企業用戶的直接關係。

4、目前對應市場普遍預期業績的估值為35-40倍，若在每股獲利5元的樂觀假設下，本益比僅有30倍左右，很有吸引力。該股目前的估值也低於去年。

5、不像「網路泡沫」是靠高風險舉債融資，生成式AI是一些資金最雄厚的雲端客戶間的競賽。

美商銀列出的五大看多理由中，有一部分也獲得其他投行的認可。Rosenblatt Securities分析師莫西斯曼(Hans Mosesmann)本周將輝達目標股價調高至每股200元，原因是輝達可能從CUDA軟體產品獲得可觀的經常性收入。

輝達 AI 雲端

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