美5月二手屋銷售按月跌0.7% 仍處30年來最低水平

二手屋銷售量處於30年來最低水平，並且由於價格創下新紀錄且房貸利率 仍然很高，5月銷售量也沒有太大變化。

根據全國房地產 經紀人協會(NAR)的數據，5月的成屋銷售基本持平，較4月下降0.7%，經季節調整後的年化銷售量為411萬套；銷售額較去年5月下降2.8%。

已完成銷售的統計數據是根據可能在3月和4月簽署的合約。銷售步伐趨緩的同時，4月利率大幅上漲。

根據《抵押貸款 新聞日報》報導，最受歡迎的30年期固定房貸平均利率從4月開始略低於7%，然後到4月中旬升至略高於7.5%，然後在5月略有回落。目前該比率約為7%。

NAR首席經濟學家雲恩(Lawrence Yun)表示：「房屋銷售拒絕復甦。」「我原以為今年春天會看到經濟復甦，結果並沒有。」

除南部地區下降1.6%外，所有地區的銷售額均較上月持平。

5月最大的變化是待售房屋庫存激增，較上季成長6.7%，較去年5月高出18.5%。以目前的銷售速度，目前的供應量可供3.7個月使用。雖然庫存在增加，但考慮到人口結構和需求，數字仍然很低。

需求持續推高價格。5月出售的成屋中位數為41.93萬元，創Realtor記錄的歷史新高，年增5.8%。漲幅為2022年10月以來最強勁。

Realtor在新聞稿中指出，如今典型房屋的房貸月付額是5年前的2倍多。不僅利率攀升，房價也比5年前上漲50%以上。部分原因是中位數偏向高端。

價格低於25萬元的房屋銷量較一年前有所下降；而價格在25至50萬元之間的房屋銷量僅成長1%；售價在75至100萬元之間的銷售額成長13%；售價超過100萬元的銷售額成長近23%。

現金仍為王，占支付方式的28%。首購族占銷售額比率為31%，高於去年的28%。