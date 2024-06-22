我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山獨棟房開價48.8萬元 買家或須等到2053年才可入住

獨／屋崙市長盛桃遭FBI搜查 揭越裔楊氏父子贊助內幕

分析：美國債限 恐再度引發主權信評調降

財經新聞組／綜合報導

道明證券(TD Securities)美國利率策略主管戈德堡(Gennadiy Goldberg)表示，美國明年可能出現的債務上限僵局，可能會是2011年危機以來最嚴重的僵局之一，不排除會引發另一次主權信用評等調降。

國會已將債務上限暫停至2025年1月1日，不過本周國會預算辦公室(CBO)預測2024財年赤字將增至1.915兆元，2025財年赤字將增至1.938兆元，加劇了人們對美國債務上升的擔憂。

戈德堡表示，「我當然擔心債務的可持續性。美國赤字的道路是非常無法持續的。」「當美國信用評級再次被調降時，我們將第一次感受到政客們開始承受一些壓力，可能最快就是明年。」

在2011年債務上限危機期間，標普評級史上首次調降美國信用評級，促使2011年通過《預算控制法案》，以削減支出並確定削減赤字。

戈德堡表示，標普評級可能再將美國主權評級調降一個檔次，從AA+下修至AA。

惠譽去年調降其美國長期信用評級；穆迪將美國信用評級前景從「穩定」調降至「負面」，代表降級風險加大。

話雖如此，一些市場參與者認為，由於缺乏美國國債等優質流動資產的合適替代品，主權評級下調的影響有限。

預算 國債 惠譽

上一則

美股最錢線／不是數位黃金 比特幣走跌恐拖累科技股

下一則

美銀：5大理由 輝達下跌都是買點 還有15%上漲空間

延伸閱讀

巴黎奧運／選手村為減碳只給電扇 美國代表隊自帶空調

巴黎奧運／選手村為減碳只給電扇 美國代表隊自帶空調
美智庫報告：中方為鞏固統治威信 短期內不可能犯台

美智庫報告：中方為鞏固統治威信 短期內不可能犯台
美國赴中留學生銳減 新一代漢學家恐斷層

美國赴中留學生銳減 新一代漢學家恐斷層
普亭前腳剛走 康達將訪越南重申承諾

普亭前腳剛走 康達將訪越南重申承諾

熱門新聞

台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

2024-06-17 22:46
知名放空投資人雷坎德說，特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，預言很快就會大跌，他的目標價是15美元。 （歐新社）

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

2024-06-18 08:10
紅龍蝦餐廳因為財務問題已在全美關閉約100家店面。(路透資料照片)

「紅龍蝦」倒店潮 昔日非裔名店沒落…碧昂絲都曾在此「約會」

2024-06-17 02:15
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。（路透）

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

2024-06-15 05:50
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

黃仁勳身家暴增700億 增幅僅排第3…全球冠軍是他

2024-06-17 13:20

超人氣

更多 >
從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾

從未訂購卻天天收到Temu包裹 芝城家庭困擾
凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高

凱特掌鏡 威廉與3孩沙灘牽手跳高高
銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用

銀行存款遭盜領 華人訴苦：找了律師求償也沒用
4種食材 勿放鑄鐵鍋煮

4種食材 勿放鑄鐵鍋煮
蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種

蔬菜有益心臟健康 醫生推薦這五種