分析：美國債限 恐再度引發主權信評調降

道明證券(TD Securities)美國利率策略主管戈德堡(Gennadiy Goldberg)表示，美國明年可能出現的債務上限僵局，可能會是2011年危機以來最嚴重的僵局之一，不排除會引發另一次主權信用評等調降。

國會已將債務上限暫停至2025年1月1日，不過本周國會預算 辦公室(CBO)預測2024財年赤字將增至1.915兆元，2025財年赤字將增至1.938兆元，加劇了人們對美國債 務上升的擔憂。

戈德堡表示，「我當然擔心債務的可持續性。美國赤字的道路是非常無法持續的。」「當美國信用評級再次被調降時，我們將第一次感受到政客們開始承受一些壓力，可能最快就是明年。」

在2011年債務上限危機期間，標普評級史上首次調降美國信用評級，促使2011年通過《預算控制法案》，以削減支出並確定削減赤字。

戈德堡表示，標普評級可能再將美國主權評級調降一個檔次，從AA+下修至AA。

惠譽 去年調降其美國長期信用評級；穆迪將美國信用評級前景從「穩定」調降至「負面」，代表降級風險加大。

話雖如此，一些市場參與者認為，由於缺乏美國國債等優質流動資產的合適替代品，主權評級下調的影響有限。