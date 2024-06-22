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美股最錢線／不是數位黃金 比特幣走跌恐拖累科技股

財經新聞組／綜合報導

美國投行Stifel首席股票策略師班尼斯特(Barry Bannister)在最新報告中指出，比特幣自6月7日以來下跌了10%，這給整個美股發出警訊。

他強調，自2020年以來，比特幣與那斯達克100指數之間存在很強的相關性，因為這種加密貨幣更像是一種投機性風險資產，而不是「數位黃金」。

今年以來，在人工智慧(AI)熱潮助力下，輝達和蘋果等大型科技股帶領美股一路狂飆，整體股市屢創歷史新高。不過，比特幣的交易價格已跌至6.5萬元左右。班尼斯特警告，這代表股市最終會隨著這種加密貨幣的下跌而下跌。

他說，「最近比特幣的疲軟代表史坦普500指數即將進入夏季修正和盤整階段。」

另一方面，聯準會可能會在更長時間內將利率維持在較高水平，以對抗依然居高不下的通膨，這也讓班尼斯特更加確信美股即將出現拋售，「我們預計風險資產將出現回跌，因為我們認為由於通膨仍然偏高，聯準會將放棄當前謹慎的鴿派立場，從而暴露出史指相對於金融狀況指數和其他指標的估值過高。」

他認為，在夏季出現回檔的情況下，由於分析師的獲利預測顯示出已觸頂，像輝達這樣高漲的大型科技股將受到最嚴重的打擊，「根據過去的周期，領漲的龍頭股可能會領跌第3季的修正波。」不過他強調，回跌並非迫在眉睫

但最後，班尼斯特也承認，現在判定股市回檔可能為時過早，泡沫可能沒這麼快就破裂。他預測，美股可能先再上漲20%，然後再經歷痛苦的拋售。

美股也有可能在經歷更痛苦的下跌20%之前繼續上漲。他說，「19世紀以來的泡沫顯示，史指很可能在2024年底上漲至約6000點，然後在5季後、即2026年第1季左右回到2024年初的4800點水平附近。」

美股 比特幣 輝達

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