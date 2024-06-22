又一家企業減肥藥試驗良好

丹麥Zealand Pharma股價大漲，因其減肥藥物的早期研究取得積極成果。該公司表示，在早期研究中，為期16周的高劑量長效胰淀素類似物petrelintide療程平均可減輕高達8.6%的體重。安慰劑小組體重則是減輕1.7%。Zealand Pharma 在新聞稿中表示，petrelintide「被認為在所有劑量水平下都是安全的且耐受性良好」，並且結果為其作為GLP-1受體激動劑的體重管理療法的替代療法潛力提供了「強有力的支持」。

亞馬遜 對AI級Alexa收取月費

據直接了解業務的人士透露，亞馬遜正計劃對已虧損10年的Alexa服務進行重大改造，納入具有兩級服務的對話式生成人工智慧(AI)，並考慮對高階版本收取每月5至10元左右的費用。該項目在內部被稱為「榕樹」，指的是蔓延的榕樹氣鬚，這也是這個語音助理自2014年與Echo系列揚聲器一起推出以來的首次重大改革。知情人士表示，亞馬遜將新的語音助理稱為「Remarkable Alexa」。

傳凱雷集團出售Twinset品牌

知情人士表示，私募股權公司凱雷集團正在規劃出售義大利時尚品牌Twinset，要求潛在競標者提交不具約束力的報價。凱雷今年稍早選擇羅斯柴爾德擔任財務顧問，目標估值約3-3.5億歐元。凱雷於2012年收購Twinset 72%股份，並於2015年將持股比率提高至90%。2017年再自創辦人Simona Barbieri手中買下最後10%的股份。2020年凱雷曾試圖出售該公司，但該交易因疫情 而被擱置。該品牌專注於女裝，連身裙售價在130歐元以上，目前正努力恢復到疫情前收入和獲利水平。

二手車商CarMax第1季獲利下降33%，因汽車銷售獲利率下降繼續影響二手車產業。過去幾年隨著新車供應量增加，二手車零售商的獲利能力不斷惡化，經歷了一段坎坷的歷程。新車車價更好和以舊換新交易也讓潛在買家不敢考慮二手車。CarMax截至5月31日當季淨利1.524億元，合每股97分，低於一年前的2.283億元和每股1.44元。但高於LSEG分析師預計的每股獲利94分。總收入為71.1億元，低於分析師預期的72.1億元。二手車收入下降5.4%至56.8億元。