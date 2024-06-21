我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只擾台 中國萬噸級驅逐艦遭目擊現身菲律賓海岸

NBA／瑞迪克獲4年約成湖人主帥 被視為球隊文化建立者

美太陽能發電量比去年多出近1倍 超越其他電力

編譯簡國帆／綜合報導
美各類能源新增發電量。(資料來源：美國能源資訊局EIA)
美各類能源新增發電量。(資料來源：美國能源資訊局EIA)

科技巨擘積極尋求以潔淨能源驅動資料中心等設備之際，美國太陽能正蓬勃發展，成長速度將繼續加快，且超越其他電力來源。

美國能源部預測，今年美國安裝的太陽能發電量預定將擴增創紀錄的36.4百萬瓩（GW），占新發電量的58%，增幅比去年多出近一倍，電池儲存容量也擴增加一倍多到14.3 GW。

相較下，美國今年只會安裝2.5 GW的天然氣發電量，在規畫的新增發電量62.8 GW中只占4%，為25年來最低。

勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL）能源政策研究員藍德指出，潔淨能源的需求正在暴增，以單位電力成本而言，太陽能和風能經濟效益的競爭力和吸引力水準，已達到是美國許多地區最便宜的電力形式。

金融顧問業者Lazard在6月的分析指出，大型公用事業及太陽能專案的發電成本為每千瓩（MW）小時29~91美元，聯合循環燃氣發電場則介於45~108美元，若太陽能發電搭配電池儲存，可能使成本增加到60~210美元，但通膨削減法的抵稅優惠能把成本壓到38~171美元。

太陽能發電的占比依然很小，美國能源資訊局（EIA）數據顯示，太陽能去年只占美國電力組合的3.9%，遠少於天然氣的43%；再生能源接到日益老舊的電網時，也面臨龐大的物流挑戰，但潔淨能源產業領袖主張，該產業正觸及轉捩點，特別是亞馬遜和微軟等大型科技業者，都尋求以乾淨能源驅動資料中心。

瑞銀5月的研究報告指出，光是亞馬遜、微軟、Meta以及Google等四家公司，過去五年在美國的大型公用事業級太陽能專案需求就占了40%，且隨著這四家公司都承諾100%採用乾淨能源，再生能源需求預料只增不減。

不過，再生能源也面臨挑戰，包括在連結電網時要鋪設實體輸電線路，以及從初步申請到實際連結電網的時間已拉長。勞倫斯柏克萊國家實驗室分析師藍德說，以去年上線的太陽能電場來說，從初步申請到實際連結電網費時約五年，比2008年的兩年還久。

此外，「風光」發電在非發電高峰期能否滿足用電需求，也是一大問題，關鍵之一便是電池貯存，但目前多數鋰電池通常只能貯存四小時電力，分析師指出，這仍不算能供應整日用電的可靠電力來源，現在需要能貯存八小時以上電力的商用規模電池系統。

亞馬遜 柏克萊 天然氣

上一則

美國匯率報告建議台灣當局 緊盯非銀行的金融風險

下一則

電動車太貴了 歐洲5月銷量比去年減1成

延伸閱讀

報告：去年全球化石燃料使用量和碳排量均創新高

報告：去年全球化石燃料使用量和碳排量均創新高
科技巨擘渴求乾淨能源 美國太陽能需求成長超越其他電力來源

科技巨擘渴求乾淨能源 美國太陽能需求成長超越其他電力來源
英4歲女童誤吞電池 醫教「每10分鐘吃一口蜂蜜」保命

英4歲女童誤吞電池 醫教「每10分鐘吃一口蜂蜜」保命
稅負優惠 加州太陽能設備安裝率高

稅負優惠 加州太陽能設備安裝率高

熱門新聞

台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

2024-06-17 22:46
知名放空投資人雷坎德說，特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，預言很快就會大跌，他的目標價是15美元。 （歐新社）

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

2024-06-18 08:10
紅龍蝦餐廳因為財務問題已在全美關閉約100家店面。(路透資料照片)

「紅龍蝦」倒店潮 昔日非裔名店沒落…碧昂絲都曾在此「約會」

2024-06-17 02:15
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。（路透）

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

2024-06-15 05:50
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

黃仁勳身家暴增700億 增幅僅排第3…全球冠軍是他

2024-06-17 13:20

超人氣

更多 >
托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因
台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空

台生在復旦大學畢業典禮打老師 北大醫學研究所落空
收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外

收官一字未發…楊冪徹底放棄「狐妖」？ 挨轟：從戲裡敷衍到劇外
那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好
35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋

35年前槍殺雙親轟動全美 富二代兄弟可望獲釋