「紙箱價格」回升 美銀：美國衰退警報解除

紙箱價格出現反彈，代表衰退指標之一正在消失。（路透）

很多人可能想不到，毫不起眼的紙箱是反映美國經濟健康狀況的指標之一。

紙箱是供應鏈 中的重要部分，不管是電商 交易或向商店出貨，都需要用到紙箱。因此，紙箱的需求和價格也一直被不少經濟學家用來判斷整體宏觀經濟的健康狀況。

美國銀行最近表示，隨著美國紙箱價格即將反彈，代表美國即將告別「紙箱衰退」的潛在危機。

自2022年下半年以來，美國紙箱價格數據持續走低，讓經濟學家一度擔憂這可能是預示美國經濟衰退的訊號。

但美國商銀的最新調查顯示，未來幾季紙箱價格可能將大幅成長，這對美國整體經濟來說顯然是個正面訊號。

美銀研究分析師史塔福斯(George Staphos)表示，「根據針對多家獨立紙箱生產商的調查來看，我們將紙箱價格增幅預期從0.6%提高到3%以上。受訪者普遍傳達出一種強烈的感覺，即紙箱價格將繼續走高。」

不過他也承認，紙箱價格的上漲很大程度來自通膨。但美銀調查顯示，需求預期也是助力之一。

報告指出，未來6至12個月，62%受訪者認為紙箱需求將會「更好」或「好得多」。相較之下，今年4月只有39%的人這麼認為。

紙箱需求回升，對美國整體經濟來說顯然是個好消息，因為它至少消除了一個衰退指標。

過去近兩年，雖然美國通膨持續居高不下，但紙箱需求卻始終低迷；尤其是去年，紙箱需求一度跌至2009年以來新低，不少分析師擔心這意味著美國消費者支出大幅萎縮。

去年6月，嘉信理財宣稱美國進入「紙箱衰退」(Cardboard Box Recession)，並警告影響層面將遍及勞動市場到股市。

「紙箱衰退」的定義是市場對紙箱的需求連續幾季出現萎縮。縱觀美國經濟近幾次經濟衰退，幾乎每次經濟進入衰退前，都會先出現「紙箱衰退」的現象。

但自去年下半年以來，美國經濟數據和市場走勢都出現意外上行。最近幾個月美國消費者支出一直保持韌性，推動美股 不斷創下新高。在此背景下，紙箱需求也出現回暖，讓經濟學家進一步加強對美國經濟的信心。