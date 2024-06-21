花旗：AI取代職位「銀行業」最多 54%工作大規模自動化

花旗集團表示，人工智慧(AI )取代銀行業的工作崗位可能比其他任何行業更多，因為這項技術可望顛覆消費者金融並提高員工的工作效率。

該銀行在關於AI的最新報告中表示，銀行業約54%的工作具有很高的自動化潛力，可能被自動化取代；同時AI可以額外代理整個產業12%的職位。

去年，全球大型銀行已經慢慢開始嘗試更多AI，因為承諾AI將可提高員工的生產力並削減成本。花旗集團在最新報告中發現，到2028年，AI可為銀行業增加1700億元的收入。

花旗集團表示，將為其4萬名程式設計師配備試驗不同AI技術的能力。該公司還表示，它使用生成式AI根據用戶的簡單問題或命令生成句子、文章或詩歌，以快速梳理數百頁的監管提案。

摩根大通 正在招募AI人才；執行長戴蒙(Jamie Dimon)表示，他相信這項技術將使雇主能夠將每周工作日縮短至3.5天。德意志銀行正在使用 AI 來掃描富裕客戶的投資 組合。ING則用AI篩選潛在的違約者。

花旗集團表示，即使AI確實取代了整個產業的某些角色，該技術也可能不會導致員工人數下降。金融公司可能需要聘請一群AI經理和專注於AI的合規官員，以確保對科技的使用符合法規。

此外，新技術並不總是會導致裁員。在花旗集團提供的一個例子中，即使在引入自動櫃員機之後，從1970年代到2000年代中期，人工櫃員的數量仍在激增。

不過花旗集團在報告中警告，AI驅動的聊天機器人存在一些限制。該銀行發現，在某些情況下，聊天機器人很難理解俚語，通常難以理解模糊的問題。

報告指出：「眾所周知，AI模型會產生幻覺並創建不存在的資訊，因此組織面臨著AI聊天機器人完全自主並對企業的財務或聲譽產生負面影響的風險。」