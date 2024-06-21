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美國初次申請失業金降至23.8萬人 從10個月高點回落

財經新聞組／綜合報導

由於美國勞動市場保持韌性，上周申請失業救濟金的人數有所下降。

勞工部報告指出，初次申請失業救濟金人數從前周的10個月高點24.3萬人下降5000人至23.8萬人。4周平均初請失業金人數增加5500人至23萬2750人，為9月以來的最高水準。

以歷史標準衡量，每周申請失業救濟金人數仍處於較低水平，代表大多數美國人享有不同尋常的工作保障。話雖如此，在今年大致維持在22萬人以下之後，每周申領失業金人數最近有所上升。

High Frequency Economics首席美國經濟學家法魯奇(Rubeela Farooqi)表示：「總體而言，裁員率仍然較低，代表企業仍然不願大量裁員。」「然而，最近幾周的工人需求逐漸增加，值得關注未來工人需求進一步實質性疲軟的訊號。」

截至6月8日當周，有近183萬人持續申領失業救濟金，較前周增加1.5萬人，連續第7周上升。

事實證明，面對高利率，美國經濟和就業市場具有顯著的韌性。今年雇主平均每月增加24.8萬個工作機會；失業率仍處於4%的低水平。

但經濟最近顯示出放緩的跡象，這或許提供了借貸成本上升最終造成影響的證據。例如，商務部本周報告指出，上個月零售額幾乎沒有成長。

裁員 失業金 勞工部

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