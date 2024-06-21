美股最錢線／崩盤機率極低 高估值可消化

根據State Street Associates引用哈佛大學 教授格林伍德(Robin Greenwood)研究編製的「泡沫預測」，目前美股 崩盤機率低於過去平均水平。

格林伍德對崩盤的定義是在未來2年內出現40%的跌幅；而目前崩盤機率為18%，低於過去5年預測機率平均值26%。

高科技產業同樣適用這個理論。因該產業近期產生可觀的回報，成為許多泡沫預測的焦點。State Street計算得出，高科技業崩盤的機率比5年平均值低4%。

格林伍德和State Street的崩盤機率針對美股過去2年表現。隨著美股表現改善，出現崩盤的機率也隨之增加。例如，當過去2年累計漲幅達到100%時，隨後崩盤的機率接近50%；當累計漲幅達到150%時，「崩盤幾乎是肯定的」。

過去2年，史坦普500 指數累計漲幅為48.9%，遠未達到崩盤機率明顯上升的程度。

預測美股崩盤即將來臨的人指出，市值加權與等權史指之間存在巨大漲幅差距。今年以來，前者漲幅超過後者約10個百分點；去年的差距約為12個百分點。

這種差距顯示，市值加權史指的表現越來越依賴大型成分股，許多分析師認為這種集中度是市場不健康的標誌，尤其容易受到下跌的影響。但1970年以來的數據並不支持這個觀點。

《MarketWatch》專欄作家休伯特(Mark Hulbert)指出，在95%的信心水平上，兩者之間不存在特定模式。這並不代表美股並未面臨挑戰，比如它被極度高估，但市場有多種方式來消化高估值，崩盤只是其中之一。根據State Street的泡沫預測，市場應會以另一種方式消化高估值，比如「長期表現平庸」。