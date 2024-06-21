FAA授權Joby使用內部軟體

Joby Aviation表示，美國聯邦航空管理局(FAA)已授權使用這家空中計程車製造商的內部軟體，來執行諸如管理機師工作量以及調配機上乘客數量等任務，類似於乘車應用程式。Joby準備最快於2025年推出其商業空中計程車業務，而這款名為ElevateOS的作業系統也得到了認可。Joby與Uber Technologies和達美航空 簽訂商業協議，將該軟體與Uber和達美航空整合在一起，乘客可以訂位和支付航班費用。

霍尼韋爾19億元收購CAES

霍尼韋爾(Honeywell)已同意以19億元從私募股權公司Advent International收購航空航太 和國防技術公司CAES Systems。這項全現金交易是霍尼韋爾近幾個月來第二次收購，意在強化其航空航天技術部門，並調整其業務以專注於自動化、航空和能源轉型等大趨勢。為了促進成長，該公司在過去幾年中加倍增加併購力道，以強化高績效細分市場，同時分拆不符合其成長策略的部門。CAES為航空航太和國防公司設計、開發和測試天線系統和通訊網路等電子產品。

達頓獲利佳 同店銷售額持平

達頓餐廳(Darden Restaurants)上季業績好壞參半，Olive Garden同店銷售額連續第2季下降。預測2025財年同店銷售額將僅成長1%至2%。達頓第4財季淨利3.081億元，合每股2.57元，低於去年同期的3.151億元，合每股2.58元。不包括收購茹絲葵(Ruth’s Chris Steak House)的相關成本和其他項目，每股獲利2.65元。受收購茹絲葵和其他37家淨新店的推動，淨銷售額成長6.8%至29.6億元。受Olive Garden及其高級餐廳的銷售低於預期的拖累，本季整體同店銷售額持平。

5月單戶新屋開工量下降5.2%

由於房貸利率 持續偏高，美國5月單戶住宅建設下降。商務部人口普查局表示，占住宅建築大宗的單戶住宅開工量上月下降5.2%，經季節性調整後的年率為98.2萬套。4月數據向上修正至103.6萬套，而不是初值的103.1萬套。最受歡迎的30年期固定房貸平均利率在4月和5月加速超過7%後繼續回落。5月單戶住宅未來興建許可證下降2.9%至94.9萬套。