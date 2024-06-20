亞馬遜違反倉庫生產力配額 挨美國罰近600萬

亞馬遜將被處以近600萬元的罰款。 （路透資料照片）

加州 勞工監管機構表示，亞馬遜 違反了限制使用繁瑣倉庫生產力配額的州法律，因此決定對亞馬遜處以近600萬元的罰款。

加州勞工專員辦公室表示，在調查位於洛杉磯東部莫雷諾谷和雷德蘭茲的兩家亞馬遜工廠後，發現5萬9017起違反該州倉庫配額法的行為。生產力配額已成為亞馬遜員工的常見問題。

《倉庫配額法》於2022年生效，要求雇主向員工和政府機構披露生產力配額，以及工人因不符合這些配額而可能面臨的任何紀律。該法還禁止雇主要求倉庫員工達到不安全的配額，阻止他們享有國家規定的用餐和休息時間或使用衛生間。

勞工專員辦公室表示，亞馬遜「未能提供配額的書面通知」。因該公司辯稱不需要配額，因為它使用「同行評估系統」。

勞工專員加西亞布勞爾(Lilia Garcia-Brower)在新聞聲明中表示，「亞馬遜在這兩個倉庫中使用的點對點系統，正是倉庫配額法所要防止的那種系統。」

近年來，亞馬遜因其對待倉庫和送貨員工的方式而經常面臨審查。監管機構和批評者特別關注工作速度要求，認為這項要求讓工人面臨更大的受傷風險。

2022年，華盛頓安全監管機構對亞馬遜處以罰款，理由是亞馬遜「故意」違反工作場所安全法，要求員工的工作節奏過快，導致他們面臨肌肉骨骼疾病或重複性任務經常引起的扭傷和拉傷等問題的更高風險。

美國勞工部 職業安全與健康管理局也多次指出亞馬遜有安全違規行為。亞馬遜表示將對所有指控提出上訴。

紐約、華盛頓和明尼蘇達州等州也通過類似的法規；麻州民主黨參議員馬基上月也提出一項聯邦法案。

美國第二大私人雇主亞馬遜先前曾表示，它不使用固定配額；相反地，該公司表示它依賴於考量多種指標的「績效預期」，例如某個地點的某些團隊的表現。關於員工休息時間不足的指控也存在爭議。

亞馬遜也為其安全記錄提出辯護。該公司3月時表示，受傷率有所改善，並宣布計畫今年在安全措施上投資超過7.5億元。