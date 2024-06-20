科技巨擘渴求乾淨能源 美國太陽能需求成長超越其他電力來源

美國太陽能正蓬勃發展，需求成長超越所有其他電力來源。(路透)

隨著科技巨擘尋求以乾淨能源驅動資料中心，美國太陽能正蓬勃發展，需求成長超越所有其他電力來源。

美國能源部預測，今年美國安裝的太陽能發電量將占新發電量的58%，今年電網預定將擴增創紀錄的36百萬瓩（GW），增幅比去年多出近一倍，電池貯存容量也擴增加一倍多到14.3 GW。

相較下，今年美國只會安裝2.5 GW的天然氣 發電量，在規劃的新增發電量62.8 GW中，只占4%，為25年來最低。

勞倫斯柏克萊 國家實驗室（LBNL）能源政策研究員藍德指出，乾淨能源需求正在暴增，以單位電力成本而言，太陽能和風能的經濟效益的競爭力和吸引力水準，已達到是美國許多地區最便宜的電力形式。

金融顧問業者Lazard在6月的分析指出，大型公用事業及太陽能專案的發電成本為每千瓩（MW）小時介於29~91美元，聯合循環燃氣發電場則介於45~108美元，若太陽能發電搭配電池貯存可能使成本增加到每MW小時60~210美元，但通膨削減法的抵稅優惠能把成本壓到38~171美元。

確切而言，太陽能發電量的占比仍很小，美國能源資訊局（EIA）數據顯示，太陽能去年只占美國電力組合的3.9%，遠少於天然氣的43%，再生能源在接到日益老舊的電網時，也面臨龐大的物流挑戰，但乾淨能源產業領袖主張，該產業正觸及轉捩點，特別是亞馬遜 和微軟等大型科技業者都尋求以乾淨能源驅動資料中心。

瑞銀5月的研究報告指出，光是亞馬遜、微軟、臉書母公司Meta以及Google等四家公司，過去五年在美國的大型公用事業級太陽能專案需求就占了40%，且隨著這四家公司都承諾100%採用乾淨能源，再生能源需求預料將在攀升。

科技巨擘的乾淨能源需求激增

由於製造業回流、晶片與科學法鼓勵半導體產業在美國設廠、電動車趨勢、再加上科技巨擘打造能源密集的資料中心，美國正面臨史上罕見之高的電力需求。富國銀行4月的分析顯示，美國用電需求在2030年可能暴增20%，高盛4月也指出，到2030年時，資料中心耗電量預料將占8%，比率比目前高出一倍。

天然氣生產商正在押注自己比再生能源更能滿足用電需求，特別是資料中心所需，主張論點為價格便宜、易於取得、能快速部署、且更加可靠。主要太陽能電廠興建業者Nextracker執行長舒格，則反擊天然氣會是資料中心電力需求主要受惠者的論點，指出美國有大量再生能源計畫都正尋求連結電網，去年有將近2,500 GW的太陽能、風能及電池專案請求連結電網，幾乎是美國目前發電廠整體裝置容量的兩倍。

不過，再生能源也面臨挑戰，包括在連結電網時要鋪設實體輸電線路，以及從初步申請到實際連結電網的時間已拉長。勞倫斯柏克萊國家實驗室分析師藍德說，以去年上線的太陽能電場來說，從初步申請到實際連結電網費時約五年，比2008年的兩年還久。

此外，「風光」發電在非發電高峰期能否滿足用電需求，也是一大問題，關鍵之一便是電池貯存，但目前多數鋰電池通常只能貯存四小時電力，分析師指出，這仍不算能供應整日用電的可靠電力來源，現在需要能貯存八小時以上電力的商用規模電池系統。