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Fed今年降息機率高 專家：不下調利率是玩火

編譯任中原、黃淑玲、季晶晶／綜合報導
發明「薩姆規則」的New Century Advisors首席經濟學家薩姆（Claudia Sahm）認為，聯準會不降息是在「玩火」，可能使美國經濟陷入萎縮。（美聯社）
發明「薩姆規則」的New Century Advisors首席經濟學家薩姆（Claudia Sahm）認為，聯準會不降息是在「玩火」，可能使美國經濟陷入萎縮。（美聯社）

美國聯準會（Fed）多位官員仍強調，在調降利率之前，需要看到更多通膨降溫的證據，不過理事庫格勒（Adriana Kugler）表示，如果經濟發展如她所料，「今年晚些時候」降息可能是合適之舉。發明衰退指標「薩姆規則」的經濟學家則警告，聯準會不降息是在「玩火」，可能使美國經濟陷入萎縮。

庫格勒18日表示，大型零售商紛紛降價，加上零售銷售偏弱， 顯示消費者支出「終於」開始降緩，使她更樂觀預期通膨將趨向2%目標，提高了Fed今年降息的機率。

她指出，美國5月整體零售銷售僅比4月增加0.1%，「可能是另一項訊號顯示預期已久的消費支出減速終於降臨。如果經濟如我所期般演變，則在今年稍晚某一時點放鬆（貨幣）政策應屬適當」。

庫格勒表示，零售業者打折，加上經濟普遍降溫的信號，顯示「經濟情勢正趨向正確的方向」，適合降息。

密西根大學消費者信心指數6月意外下降，美國5月失業率也從4月的3.9%上升到4.0%。庫格勒表示，「我們正在密切觀察，以確定我們不會被失業驟然增加嚇到。以往經驗顯示，當我們看到這種現象生根之後， 失業可能非常、非常快速地上升」。

同日，聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩林（今年無投票權）也表示，零售商正在打折，「因為消費者對價格更敏感」。不過穆薩林也在上任以來首個重要政策演說中表示，「可能需要幾個月，更可能是幾個季度的觀察，才能獲得支持降息的數據」。另外，紐約聯準銀總裁威廉斯和里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金兩人，沒有提供降息的具體時間框架，仍重申決策需要更多數據 。

發明「薩姆規則」（Sahm rule）的New Century Advisors首席經濟學家薩姆（Claudia Sahm）認為，聯準會不降息是在「玩火」，可能使美國經濟陷入萎縮。

最近幾個月美國失業率上升，薩姆規則在華爾街引發大量討論，這個規則是失業率的三個月均值若比之前12個月的最低點高出0.5個百分點或更高，經濟就已陷入衰退了。而5月失業率自2022年1月以來首次升到4%，薩姆讀數已站上疫情初期以來最高的0.37。

薩姆表示，聯準會現在不採取漸進式降息，冒著很大的風險，薩姆規則若啟動，伴隨而來的是經濟衰退。薩姆說，鮑爾和他的同事「在玩火」，因為等待就業增長情況「惡化」是危險之舉。失業率升高可能出現惡性循環，「如果人們失業，他們就會停止消費，然後會有更多人失業」。

她指出，通膨已經降溫，雖尚未達到目標區間，但方向是對的，失業率的走向則是錯誤的，權衡兩者，「聯準會該怎麼做其實顯而易見」。

降息 聯準會 零售商

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