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馬斯克：戴爾、美超微將為xAI超級電腦供應伺服器機櫃

編譯葉亭均／綜合外電
億萬富豪馬斯克透露，戴爾、美超微將為xAI超級電腦供應伺服器機櫃。(路透)
億萬富豪馬斯克透露，戴爾、美超微將為xAI超級電腦供應伺服器機櫃。(路透)

億萬富豪馬斯克19日表示，戴爾（Dell Technologies）和美超微（Super Micro Computer）將為他旗下的AI新創公司 xAI 正在打造的超級電腦供應伺服器機櫃。

馬斯克在社群平台Ｘ上貼文表示，戴爾正在為 xAI 的超級電腦組裝半數的伺服器機櫃。在回應另一則詢問第二家合作夥伴的貼文時，馬斯克回答「SMC」，意指伺服器製造商美超微。

美超微已向路透證實與 xAI 的合作關係。美超微與輝達（Nvidia）等晶片業者具有緊密合作關係，也以其液冷式技術聞名。

戴爾執行長戴爾（Michael Dell）也在Ｘ上的另一篇貼文中表示，該公司正與AI巨擘輝達建立一座「AI工廠」，將用來支援下一代的 xAI 聊天機器人Grok

根據科技新聞網站The Information在5月的報導，馬斯克已向投資人宣告，他的AI新創公司 xAI 正計劃打造一部超級電腦來驅動下一代的AI聊天機器人Grok。

若要訓練Grok這類AI模型，需要數萬的晶片。這類晶片極耗電力，而且目前供應短缺。

在今年稍早，馬斯克曾說過，訓練Grok 2模型需要約2萬組的輝達H100繪圖處理器（GPU），還表示Grok 3與未來的模型將需要10萬組輝達H100晶片。

根據The Information先前的報導，馬斯克曾說，他希望在2025年秋季前讓規劃中的超級電腦進行運作。

馬斯克是在去年成立 xAI，要挑戰微軟資助的OpenAI與字母公司的Google。馬斯克也曾經共同創辦了OpenAI。

AI 馬斯克 Grok

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