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Fed理事庫格勒「放鴿」 表示今年降息機率提高

編譯任中原／綜合外電
聯準會（Fed）理事庫格勒。（路透）
聯準會（Fed）理事庫格勒。（路透）

聯準會（Fed）理事庫格勒（有決策投票權）18日表示，大型零售商紛紛降價，加上零售銷售偏弱， 顯示消費者者支出「終於」開始降緩，提高了Fed今年降息的機率。

庫格勒說，零售商為了抓住對價格敏感的消費者，已被迫降低售價，這使她更樂觀預期通膨將趨向2%目標。

她指出，美國5月整體零售銷售僅比4月增加0.1%，「可能是另一項訊號顯示預期已久的消費支出減速終於降臨。如果經濟如我所期般演變，則在今年稍晚某一時點放鬆（貨幣）政策應屬適當」。

庫格勒表示，她與零售業者討論時，提到消費支出再度走軟；「我與接觸到的企業談話時，聽到業者表示消費者正在『買便宜貨』，聚焦於低價產品，而廠商則以擴大折扣來因應」。

目標百貨與沃爾瑪5月已降低數千種產品售價。沃爾瑪會員專屬連鎖倉庫內，自有品牌的乳酪絲、泰國香米及一些綜合堅果，售價已降到疫情之前的水準。

庫格勒表示，零售業者打折，加上經濟普遍降溫的信，顯示「經濟情勢正趨向正確的方向」，適合降息。

密西根大學消費者信心指數6月意外下降，5月失業率也從4月的3.9%上升到4.0%。庫格勒表示，「我們正在密切觀察，以確定我們不會被失業驟然增加嚇到。以往經驗顯示，當我們看到這種現象生根之後， 失業可能非常、非常快速地上升」。

聖路易聯邦準備銀行總裁穆沙南（今年無投票權）也表示，零售商正在打折，「因為消費者對價格更為敏感」。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（有投票權）18日表示，利率決策仍是一切看數據，但情況正往「正確方向」移動。

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