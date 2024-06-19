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美5月零售銷售比4月小幅好轉 但不如預期

編譯任中原／綜合報導
美國商務部18日公布，上月零售銷售增幅比4月微增0.1%，但低於市場預估的0.3%。（歐新社）
美國商務部18日公布，上月零售銷售增幅比4月微增0.1%，但低於市場預估的0.3%。（歐新社）

美國5月整體零售銷售僅比4月微幅增加0.1%，比4月經下修後的數據有所好轉，但低於市場預估的增加0.3%，主因汽車及汽油價格下跌，也代表美國民眾已感受到通膨率和利率雙高的壓力。

美國商務部18日公布，上月零售銷售額為7,030.88億美元，比4月微增0.1%，但4月的月比數據從原本的持平零成長，下修至負0.2%。扣除汽車後，上月零售銷售額減少0.1%，低於預估的增加0.2%，與4月時的負0.1%同樣疲軟；扣除汽車及汽油後，零售額小幅增加0.1%，增幅低於預估的0.4%，倒是比4月時的負0.3%明顯改善。

至於食品服務、建材、汽車零作及加油站銷售額之後的控制組銷售額，反而明顯增加0.4%，增幅雖比預估的0.5%略低，但遠遠優於4月時的負0.5%。控制組是國內生產毛額（GDP）報告中消費支出項目的重要依據，顯示一般性消費支出已明顯好轉。在13類零售項目中，有八類增加，比4月時的七類稍佳。

經濟學者指出，零售銷售的成長趨勢已經減緩，預料未來只會溫和增加，主因物價上漲及利率居高，迫使家庭優先購買必需品，減少非必需性消費品支出；銀行限制低所得者取得信用的管道，而民眾的超額儲蓄也已見底。不過成長雖減弱，但仍足以支持經濟持續成長。

零售銷售主要是顯示民眾的產品類支出，重要性低於個人消費支出（PCE）。零售銷售數據出爐後，美國公債殖利率應聲下滑、價格反向上漲，主因數據顯示經濟走軟，可能使聯準會（Fed）提前降息

CIBC Economics經濟學家賈佛瑞表示，歷經非常強勁的2023年下半年後，今年消費支出的步調已經放緩，這對Fed而言是好消息，代表有更多證據顯示需求已經降溫，「我們預估Fed9月開始降息」。

同日聯準會（Fed）公布，美國5月工業生產成長0.9%，表現超乎市場預期的成長0.4%，更寫下去年7月以來最大增幅。產能利用率從4月的78.2%提升至78.7%，也優於市場預估的78.6%。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）18日接受福斯商業新聞網訪問時說，美國經濟朝著正確的方向前進，但他也重申，任何關於今年利率政策鬆綁的時間與程度的決定，都要看後續的經濟數據。他也說，近來公布的通膨數據都令人感到鼓舞，預期物價壓力將持續消退。

殖利率 降息 聯準會

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