美股最錢線／空頭不改立場 熊市仍可避

即使美國主要股指繼續創下歷史新高，但華爾街 最大空頭 、摩根大通首席全球市場策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)並未改變其悲觀立場。不過，他向投資 人提供一種「可能轉向」的情景，也許可以阻止其悲觀預測成為現實。

他預計2024年底史坦普500指數目標價為4200點，代表該指數可能較目前水準再下跌23%；這也是華爾街目前的最低目標價。

柯蘭諾維奇在最新報告中表示：「我們之所以採取謹慎的立場，是因為我們認為美股 不存在重新評級的上行空間，任何上行空間都必須來自獲利成長，而我們認為即使在最好的情況下，獲利成長也不足以承擔股票風險。」

他預測，史指獲利將低於平均水平；2024年該指數的每股獲利將僅有225元，而2023年為221元。這項預期遠低於華爾街預測的240元，也低於史指過去12個月的228元。

柯蘭諾維奇表示，要避免美股暴跌超過20%，必須滿足一個條件：「為了避免股市出現20%以上的回跌，必須相信科技將在短期內成為整體經濟成長更實質的驅動力。」

但他並不認同這種樂觀的前景，而是建議投資人在投入資金之前保持耐心，「雖然我們相信科技將在未來幾年繼續成為經濟成長的關鍵驅動力，但我們認為它不會突然對企業整體損益產生如此深遠的影響，因此我們仍持謹慎態度，預計經濟成長將放緩，股市將調整，投資人將找到更好的切入點。」

雖然看空美股的不只柯蘭諾維奇，但最近一群看空美股的策略師正在改變其論調。

Evercore ISI策略師艾曼紐(Julian Emanuel) 17日將史指目標價從先前的4750點上修至6000點，漲幅達26%。

長期看跌美股的摩根史坦利投資長威爾森(Mike Wilson)上月轉為多頭，將史指目標價從之前的4500點調升至5400點。