我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後搬到佛州？ 專家推薦七個也很值得考慮的州

陸狗仔爆料陳妍希婚姻零互動 「陳曉一心想離婚」

氣候+黃龍病…30年來收成最差 巴西橙汁業陷困境

財經新聞組／綜合報導
主產地巴西苦於黃龍病，橙子歉收。（美聯社）
主產地巴西苦於黃龍病，橙子歉收。（美聯社）

橙汁產業正陷入困境。受氣候引發的極端天氣、持續的供應限制和被稱為綠化的柑橘黃龍病影響，這種早餐主食的價格最近攀升至歷史新高。

研究中心Fundecitrus上月警告，全球最大橙汁生產國和出口國巴西可能會出現30多年來橙汁收成最差的一年，導致價格大幅上漲。

這場危機甚至促使一些柳橙汁製造商和攪拌商探索是否可以使用柑橘、蘋果和梨子等替代水果來稀釋飲料。

國際果蔬汁協會(IFU)主席庫爾斯(Kees Cools)表示：「短期內看不到解決方案，而且疾病存在惡化的風險，情況仍然嚴峻。」

紐約洲際交易所(ICE)交易的冷凍濃縮橙汁期貨17日收盤價為每磅4.29元，幾乎是一年前的兩倍。該合約最近幾周已經回吐漲幅，從5月28日每磅近5元的盤中高點回落。

Mintec研究小組分析師表示，在柳橙汁產業舉足輕重的巴西通常每個周期可生產約3億箱柳橙 (每箱重約40.8公斤)。但洪水、乾旱等極端天氣與黃龍病的結合，導致農作物產量大幅下降。

Fundecitrus在5月10日發布的報告中預測，2024年至2025年產季巴西橙子產量將達到2.324億箱，較上個周期下降了24%。

庫爾斯說，「恢復巴西的正常庫存水準需要連續幾次豐收。由於40%的巴西種植園受到黃龍病的影響，而且這個數字的風險不斷增加，加上氣候條件不穩定，實現這種收成的可能性很低。」「因此預計高價將持續下去。雖然需求略有下降，但這不足以重新平衡市場。」

黃龍病是一種無法治癒的疾病，會導致果實苦澀、發育不良。再加上惡劣的天氣條件，成為世界各地橙子種植區農民的長期不利因素。

綠化嚴重阻礙了「陽光之州」佛州的橙子生產。IFU表示，該州的產量已從20年前的2.42億箱銳減至約1700萬箱。

巴西 洪水 佛州

上一則

美5月零售銷售比4月小幅好轉 但不如預期

下一則

寧德北京電池廠動工 供貨北汽、小米

延伸閱讀

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠 健康養生品種當之無愧的極品

萬蜂牌巴西極品綠蜂膠 健康養生品種當之無愧的極品
巴西國會推嚴苛墮胎法 學者批違背全球趨勢

巴西國會推嚴苛墮胎法 學者批違背全球趨勢
房東想調漲租金 舊金山94歲老婦恐被逐出住了82年的家

房東想調漲租金 舊金山94歲老婦恐被逐出住了82年的家
College Corps學員連接聖地牙哥亞太裔文化

College Corps學員連接聖地牙哥亞太裔文化

熱門新聞

台積電。(路透)

分析師推7檔AI股物美價廉 形容這家股票「驚人便宜」

2024-06-16 09:47
紅龍蝦餐廳因為財務問題已在全美關閉約100家店面。(路透資料照片)

「紅龍蝦」倒店潮 昔日非裔名店沒落…碧昂絲都曾在此「約會」

2024-06-17 02:15
AI PC大潮來臨，美銀分析師Vivek Arya認為安謀和美光將受惠。(美聯社)

AI PC大潮要來了 半導體分析師點名買這兩支受惠股

2024-06-17 22:46
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。（路透）

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

2024-06-15 05:50
知名放空投資人雷坎德說，特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，預言很快就會大跌，他的目標價是15美元。 （歐新社）

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

2024-06-18 08:10
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

黃仁勳身家暴增700億 增幅僅排第3…全球冠軍是他

2024-06-17 13:20

超人氣

更多 >
雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客

雜貨店苦候1整天 逮到法拉盛性侵少女的無證客
適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物

適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物
古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀

古裝男神許凱當霸總漲粉90萬 「巴士吻」曝全世界圍觀
大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位
賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他

賈斯汀在紐約酒駕被捕 3度拒酒測 年輕員警不認識他