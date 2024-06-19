氣候+黃龍病…30年來收成最差 巴西橙汁業陷困境

主產地巴西苦於黃龍病，橙子歉收。（美聯社）

橙汁產業正陷入困境。受氣候引發的極端天氣、持續的供應限制和被稱為綠化的柑橘黃龍病影響，這種早餐主食的價格最近攀升至歷史新高。

研究中心Fundecitrus上月警告，全球最大橙汁生產國和出口國巴西 可能會出現30多年來橙汁收成最差的一年，導致價格大幅上漲。

這場危機甚至促使一些柳橙汁製造商和攪拌商探索是否可以使用柑橘、蘋果和梨子等替代水果來稀釋飲料。

國際果蔬汁協會(IFU)主席庫爾斯(Kees Cools)表示：「短期內看不到解決方案，而且疾病存在惡化的風險，情況仍然嚴峻。」

紐約洲際交易所(ICE)交易的冷凍濃縮橙汁期貨17日收盤價為每磅4.29元，幾乎是一年前的兩倍。該合約最近幾周已經回吐漲幅，從5月28日每磅近5元的盤中高點回落。

Mintec研究小組分析師表示，在柳橙汁產業舉足輕重的巴西通常每個周期可生產約3億箱柳橙 (每箱重約40.8公斤)。但洪水 、乾旱等極端天氣與黃龍病的結合，導致農作物產量大幅下降。

Fundecitrus在5月10日發布的報告中預測，2024年至2025年產季巴西橙子產量將達到2.324億箱，較上個周期下降了24%。

庫爾斯說，「恢復巴西的正常庫存水準需要連續幾次豐收。由於40%的巴西種植園受到黃龍病的影響，而且這個數字的風險不斷增加，加上氣候條件不穩定，實現這種收成的可能性很低。」「因此預計高價將持續下去。雖然需求略有下降，但這不足以重新平衡市場。」

黃龍病是一種無法治癒的疾病，會導致果實苦澀、發育不良。再加上惡劣的天氣條件，成為世界各地橙子種植區農民的長期不利因素。

綠化嚴重阻礙了「陽光之州」佛州 的橙子生產。IFU表示，該州的產量已從20年前的2.42億箱銳減至約1700萬箱。