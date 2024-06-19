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財經簡訊

財經新聞組／整理

蘋果存在許多違反DMA問題

在傳出監管機構正在準備對蘋果公司提出指控後，歐盟競爭主管維斯塔格(Margrethe Vestager)表示，根據歐盟對大型科技公司的規範，蘋果公司存在許多「非常嚴重」的問題。今年3月，歐盟執行機構歐盟委員會根據今年生效的《數位市場法案》(DMA)技術法案，對蘋果、Alphabet和Meta展開調查。該調查提出對蘋果的一些擔憂，包括這家科技巨頭是否阻止企業向用戶告知更便宜的產品選擇或應用商店以外的訂閱。

亞馬遜擴大藥房部門訂閱戶

亞馬遜藥房部門正將每月訂閱服務的資格擴大到那些加入政府醫療保險計劃(Medicare)的人；該服務涵蓋一系列學名藥。亞馬遜表示，隨著業務擴展，將有超過5000萬人有資格使用這項名為RxPass的服務。該服務於2023年1月向美國Prime會員推出，每月價格為5元。透過訂閱，Prime會員可以取得60種符合條件的學名藥、全天候聯繫藥劑師以及免費上門治療。透過 RxPass，亞馬遜藥局為無論有無保險的會員提供學名藥最高80%的折扣和品牌藥最高40%的折扣。

Stellantis美加召回120萬輛

Stellantis正在美國和加拿大召回近120萬輛汽車，以修復可能導致後視鏡頭失效的軟體故障。這次召回涵蓋2022年和2023年款的Jeep Compass、Grand Cherokee、Wagoneer和Grand Wagoneer SUV。還包括2022年和2023年的Ram ProMaster貨車，以及2022年的Ram 3500 底盤廂型車和Ram 1500和2500皮卡，還有2022年的道奇Durango SUV。該公司調查發現，這些車輛配備的無線電軟體可能會無意中關閉後視鏡頭。

電動車新創菲斯克聲請破產

因在美國和歐洲勉強生產「Ocean」SUV而導致快速燒錢後，美國電動車(EV)製造商菲斯克(Fisker)聲請破產保護，尋求出售資產並重組債務。該公司正與金融利益相關者就債務人持有資產融資進行深入談判，但未透露更多細節。該公司的營運部門Fisker Group Inc.根據美國破產法第11章在德拉瓦州聲請破產，預計資產為5至10億元，負債為1至5億元。根據法庭文件，該公司約有200-999名債權人。

破產 亞馬遜 歐盟

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