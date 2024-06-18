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如果在Nvidia上市時就買進 25年報酬率驚人

如果在Nvidia上市時就買進 25年驚人報酬率達591,078%

編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）在1999年上市，在25年時間內成為全球最大市值企業。(美聯社)
輝達（Nvidia）在1999年上市，在25年時間內成為全球最大市值企業。(美聯社)

時光倒流到1999年。那年賈伯斯剛剛回歸執掌蘋果公司，英特爾是半導體產業的霸主。名不見經傳的晶片製造商輝達（Nvidia）也在當年在那斯達克證交所掛牌上市。

彭博資訊報導，輝達當時花了不到三年的時間就躋身標普500指數，一舉擠走了聲名狼藉的石油貿易巨頭安隆（Enron）。

但即便如此，當時大概也沒人料到該公司股價將一路暴走，成為這25年來表現最好的股票：自從首次公開發行股票（IPO）以來，包括股息再投資的總回報達到了591,078%。這是一個驚人的數字，也在一定程度上彰顯了AI掀起的金融狂熱，以及投資人如何將輝達視為這一榮景的單一最大贏家。

輝達新的一波行情在本周二（18日）寫下最新紀錄，公司市值攀抵3.34兆美元，擠落微軟，登上全球市值最高企業的龍頭寶座。其中，有超過2兆美元的市值是在今年新增的。

輝達的崛起絕非必然，它也並非擁有能耐，能夠持久待在標普500指數中排名前列。輝達的長期投資人不得不忍受這檔股票三度大跌50%以上的年度跌幅。要想維持目前的漲勢，它將需要客戶繼續每季都在AI設備上狂擲數十億美元，而迄今為止對這些設備的投資報酬率相對並不高。

不過，最終能讓輝達在市值排行榜登峰造極的原因，是該公司重押繪圖晶片，以及共同創辦人兼執行長黃仁勳的遠見，把產業導向黃仁勳所謂的「加速運算」，而他的晶片在場競賽中，就比同業更具競爭優勢。

Zacks投資管理公司客戶投資組合經理人懋柏禮（Brian Mulberry）表示：「不得不大幅讚賞管理團隊。他們完美抓住硬體的每一波創新。」

輝達 投資 晶片

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