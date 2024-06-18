南韓網漫平台Webtoon在美IPO 盼估值達26.7億美元

圖為Webtoon去年在法國巴黎漫畫節上的展位。（路透）

南韓 網路業巨擘Naver旗下熱門網路漫畫國際平台Webtoon 17日宣布在美國進行首次公開募股（IPO），目標使公司估值最高達到26億7000萬美元。

綜合路透和法新社報導，據美國總部位於加州洛杉磯的Webtoon Entertainment 17日向美國證券管理委員會（SEC）呈報的資料，它已向那斯達克 （Nasdaq）股票交易所遞件申請發行1500萬股，每股介於18至21美元，盼最多籌得3億1500萬美元資金。

Webtoon是其執行長金俊九在將近20年前創立，當時他在Naver擔任網路搜尋工程師，這只是他的一項私人專案。如今截至今年3月底，在Webtoon發表的創作者已多達2400萬名，平台每月活躍使用者數量更接近1億7000萬人，橫跨150多個國家。

網漫的形式自從在南韓出現後，20年來在世界各地爆炸性成長。Webtoon提供成千上萬涵蓋奇幻、愛情和科幻等多種類型的網漫和小說作品，主要吸引Z世代和千禧世代使用者。

Webtoon的最大股東是Naver和Naver與日本 電信業巨擘軟銀（SoftBank）在日本成立的合資公司LY Corp。Naver的美國子公司Naver U.Hub另已同意透過私募交易方式購買價值5000萬美元的Webtoon股票，加上IPO後，Webtoon的Naver持股比例將為63.4%。

Webtoon Entertainment將以WBTN代碼在那斯達克的全球精選市場（Global Select Market）掛牌交易。