大空頭：特斯拉是史上最大股票泡沫 將崩跌至這個價位

知名放空投資人雷坎德說，特斯拉（Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，預言很快就會大跌，他的目標價是15美元。 （歐新社）

知名放空投資 人雷坎德（Per Lekander）表示，美國電動車 巨頭特斯拉 （Tesla）是世界史上最大的股市泡沫，股價嚴重過高，可能很快就會大跌，目標價是15美元。

Business Insider報導，這位乾淨能源轉型公司（Clean Energy Transition）執行長在接受媒體訪問時表示，特斯拉的估值絕對是瘋狂的，且獲利正跌落懸崖。他估計特斯拉今年盈餘可能會下滑多達50%。

雷坎德自2020年來一直在放空特斯拉股票，他的說法與其他看壞特斯拉的「空軍」遙相呼應。他們批評該股估值過高，並預測即將回跌。特斯拉上季的銷售遠低於預期，顯示該公司正面臨需求疲軟和電動車領域競爭加劇的困境。

雷坎德表示，特斯拉還面臨多起正在進行的訴訟，以及對特斯拉董事會巨額薪酬方案的風險。他說：「我認為，這裡沒有成長，10倍本益比已經非常慷慨了。我的目標價是15美元。」這個目標價意味著特斯拉股價將從當前水準崩跌91%，他預測，最快可能在特斯拉公布第2季財報後就會出現此目標價位。

雷坎德表示，基於第1季低迷的生產表現，特斯拉的交車量可能會有改善，但獲利將會「非常糟」。他說：「該公司有可能會陷入虧損。」雷坎德預測，如果這家公司連續兩季出現虧損，股價很可能出現兩位數跌幅。他說：「一旦下跌，就會進一步下跌……我認為我們非常非常接近轉折點，因為到目前為止情況愈來愈糟。」