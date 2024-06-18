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通膨新數據 有望推升美股反彈 加劇降息可能

財經新聞組／綜合報導
最新的通膨數據可能提供美股上漲動力。（歐新社）
最新的通膨數據可能提供美股上漲動力。（歐新社）

在經歷2024年開年艱難走勢之後，最新的通膨數據很可能為當前美股反彈提供更多動力。

Evercore ISI股票、衍生性商品和量化策略負責人艾曼紐(Julian Emanuel)在給客戶的報告中寫道：「通膨下降仍然是牛市背後的主要因素之一。」

他將史坦普500指數的年底目標價從4750點大幅上修至6000點，這是華爾街最高水準；他的理由是充滿希望的通膨路徑和人工智慧產業的「早期階段」。

瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)首席美國股票策略師戈盧布(Jonathan Golub)的史指年終目標為5600點；他認為上周的通膨數據及其對最終降息的影響「為經濟提供了潛力」。

戈盧布的信心正在強化，因為通膨正朝著聯準會2%的目標邁進，這是自年初以來最顯著的進展；這加劇了降息的希望，並導致美國公債殖利率走低，而美國公債殖利率是過去一年股市面臨的一個明顯阻力。

5月消費者物價指數(CPI)顯示，排除波動性較大的食品和能源類別的「核心」CPI環比上漲0.2%，為2023年6月以來的最低讀數。在此同時，不包括波動較大的食品和能源類別的核心生產者物價指數(PPI)5月環比持平，低於經濟學家預期的成長0.3%。

綜合各種指標，經濟學家認為，這代表本月稍後發布的聯準會首選通膨指標個人消費支出(PCE)物價指數將出現積極讀數。

美國商銀美國經濟學家朱諾(Stephen Juneau)寫道，上周的PPI支持了他的觀點，即「通貨緊縮是最有可能的前進道路」；美國商銀預計5月核心PCE將成長0.16%。

面對聯準會最新的「經濟預測摘要」(SEP)，通膨數據似乎讓投資人感到振奮。該摘要顯示2024年降息的中位數預測降至僅降息一次。而市場現在堅信今年會降息2次，比上周初的機率更高。

降息 殖利率 聯準會

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