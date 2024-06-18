美國夏日駕駛季需求低 全球汽油煉油獲利跌

煉油廠的汽油收入正在減少，因為夏季駕駛高峰季節的需求低於許多煉油廠提高產量時的預期。

汽油市場疲軟顛覆了運輸燃料銷售多年來創紀錄的利潤 。在全球最大汽油市場美國，煉油廠大幅增產，但預計需求從未出現。政府數據顯示，6月第一周美國汽油需求為每天900萬桶，較去年同期下降1.7%，為2021年以來最低的季節性水準。

在亞洲，汽油市場的疲軟已經導致減產，其他地方的煉油廠也可能在未來幾周內減產。這可能會減少全球對原油的需求。

惠譽 解決方案旗下BMI在上月報告中表示，「由於利潤率回落，煉油廠繼續實施最大產量策略以獲取創紀錄利潤存在高度風險。」

布蘭特油價較4月中旬的高峰下跌約9%至每桶83元左右。最近的原因是擔心OPEC+產油國集團將增加市場供應。OPEC+上周警告，夏季駕駛季節的緩慢開局和低利潤正在打壓市場情緒。

瑞銀(UBS)分析師史塔諾沃(Giovanni Staunovo)上個月表示，美國的需求受到多種因素的壓力，包括更多人搭乘飛機而不是長途駕駛，以及更省油的汽車和電動車。

美國煉油廠產量增加，加上需求疲軟，使美國汽油庫存自4月初以來增加了570萬桶；截至6月7日達到2.335億桶，為2021年以來的最高水準。

美國能源資訊署(EIA)數據顯示，美國煉油商開工率在前一周創下95.4%的一年高點後，截至6月7日當周降至95%。這是4月以來的首次降低。

瑞穗分析師約格(Robert Yawger)表示，如果需求仍然低迷，他們將需要進一步降低開工率，「我們可能迎來新冠疫情 後美國夏季汽油需求最差年份之一。煉油廠不可能繼續以95%的利用率繼續生產燃料。」

EIA上周將今年美國汽油消費量預測從先前每天891萬桶下修至889萬桶。