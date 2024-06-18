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高盛：關注併購對沖基金 回報率優於同儕

財經新聞組／綜合報導

高盛在給客戶的報告中表示，隨著交易量反彈，關注併購的對沖基金經理人在2024年前5個月的回報率為7.7%，表現優於那些採取其他策略的對沖基金經理人。

雖然高盛沒有提供去年同期的數據進行比較，但巴克萊大宗經紀公司當時指出，由於高利率限制交易，此類基金經理人從2023年1月到5月的投資回報率為負0.8%。

雖然隨著企業從利率下降和經濟穩定的背景中獲得信心，今年全球交易量將出現復甦，但全球交易量尚未恢復到2021年的創紀錄水平。

LSEG數據顯示，2024年前5個月全球併購價值1.3兆元，較2023年同期成長23%，但低於2022年1月至5月的1.8兆元。

根據LSEG的數據，今年針對美國的併購占全球併購總額的56%，是1998年以來迄今最高的比率。

交易包括消費銀行Capital One在2月以353億元收購信用卡發行商Discover Financial Services；以及康菲石油在5月以225億元收購Marathon Oil。

高盛表示，截至5月底，對沖基金的平均投資報酬率普遍在7%左右。股票交易對沖基金回報率為7.4%，提升了該群體的平均值。

該投行表示，押注兩種資產相對價格的對沖基金表現最差，今年的報酬率約為5%。

高盛 投資 利率

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